Örnek karne görüşleri! En güzel ve yeni öğrenci karne görüşleri! Karnede öğretmen görüşü kısmına ne yazılır?

Örnek karne görüşleri, yarı yıl tatili öncesi öğrencilerinin dönem sonu notları ve davranışları hakkında karnede yer alan öğretmen görüşü kısmına ne yazacakları konusunda karasız kalan öğretmenler için önemlidir. Peki Karnede öğretmen görüşü kısmına ne yazılır? İşte En güzel ve yeni öğrenci karne görüşleri!