Ormanlara giriş yasak mı? İstanbul, Ankara İzmir ormanlara giriş serbest mi?

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Peki, İstanbul, Ankara İzmir ormanlara giriş serbest mi? Ormanlara giriş yasak mı?

ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı.

Buna göre: orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak.

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.