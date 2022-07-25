Ülkemizde artan sıcaklıklardan dolayı orman yangınları artış gösteriyor. Türkiye genelinde orman yangınlarına yönelik çalışmalar hız gösteriyor. Bunun beraberinde ormanlara giriş yasak mı ve hangi illerde ormanlara girmek yasaklandı merak ediliyor. Ormanda piknik yapmak yasak mı soruları gündeme geliyor. AFAD Başkanlığın sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyarıyor. Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara girmek yasaklandı? Ormanda piknik yapmak yasak mı? Ormanlara giriş yasak mı? Hangi illerde ormanlara girmek yasaklandı? Ormanda piknik yapmak yasak mı? Detaylar haberimizdedir…

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına yönelik çalışmalar hız kanzandı. Türkiye genelinde orman yangınlarından dolayı ormanlara girişler yasaklandı. AFAD Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınladığı genelgeye göre, "Ülke genelinde yaşanabilecek orman yangınlarına yönelik hazırladığımız Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler Genelgesi,il valiliğimize gönderildi.

Genelge ile orman alanlarına girişler 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı." açıklamasında bulundu.

Ülke genelinde yaşanabilecek orman yangınlarına yönelik hazırladığımız Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler Genelgesi, 8??1?? il valiliğimize gönderildi. ??Genelge ile orman alanlarına girişler 31.08.2022 tarihine kadar yasaklandı. Ayrıntılı bilgi; https://t.co/MrZkjhwSrZ

AFAD BAŞKANLIĞI'NDAN ORMAN YANGINLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERİ GENELGESİ

AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Başkanlığın valiliklere gönderdiği "Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler" konulu genelgeyle, sıcaklık artışıyla birlikte orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde çeşitli bölgelerde orman yangını riskinin artırabileceği belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler sıralandı.

Buna göre: Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanacak.

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına müsaade edilmeyecek.

DEVRİYE ZAMANLARI SIKILAŞTIRILACAK

Muhtemel orman yangınında etkilenebilecek özel tedbir alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri etkilenebilecek alanlar belirlenerek, bu alanların yetkilisine kendi tedbirlerini almaları hususunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak. Toplumsal ve bireysel tedbirler konusunda da halkın bilgilendirilmesi sağlanacak. Orman görevlileri ile birlikte Jandarma ve Polis devriyelerinin sürekli hale getirilecek, devriye zamanları sıklaştırılacak. Orman alanlarında drone, KGYS vb vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetlerinin arttırılacak.

ORMAN YANGINLARINI ÖNELEMEK İÇİN KRİTİK YERLERE YANGIN EMNİYET YOLU YAPILACAK

Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında yangın emniyet yolu ile şerit açılacak. Turistik alanlar, meskûn mahaller, her türlü tesisler, ziraat arazileri gibi yerlerden ormana sıçrayabilecek her türlü yangın tehlikesine karşı; sahiplerince bu sahalarla orman arasına yangın emniyet yolları açılacak.

Hava araçlarının su alma yerleri periyodik olarak kontrol edilecek.

Orman yangınlarına özellikle havadan yapılacak müdahalelerde helikopter gibi hava unsurlarının su alma yerlerinin su doluluk seviyesinin periyodik olarak kontrol edilecek, varsa ihtiyaç duyulan alanlarda yeni su alma noktaları yapılacak.

Yangın söndürmede kullanılabilecek (il özel idaresi, belediye, karayolları, devlet su işleri, orman idaresi, askeri birlikler, kolluk birimleri vb. kurumların mahiyetinde bulunan) araç gereç ve ekipmandan azami ölçüde faydalanılacak, araç/ekipman ihtiyacı gözden geçirilerek tamamlanacak.

Orman yangınlarına müdahale faaliyetlerinde sorumlu ilgili kuruluşlar tehlike ve risklere karşıbilgilendirilecek. Orman yangınında hizmetine ihtiyaç duyulacak birimlerin en hızlı müdahale edecek şekilde personel, araç, ekipman vb. tüm hazırlıklılarını ivedi olarak tamamlamaları sağlanacak. Orman yangınına duyarlı alanlarda mahallin gerektirdiği her türlü diğer tedbirler ivedilikle alınacak.

YANGINA MÜDAHALE TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI KAPSAMINDA OLACAK

Önleyici tedbirlerin uygulanması aşaması ve yangınlara müdahale aşamasında AFAD Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halinde faaliyetlergerçekleştirilecek. Yangın mahallinde yangına müdahale eden ekiplerin Orman Genel Müdürlüğünce görevlendirilen yangın amirinin yönetiminde hareket edilecek. Müdahalede görev alan kurum kuruluşlar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin koordinasyonunun Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilecek.

HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRMEK YASAKLANDI?

Muğla'nın Datça ilçesi; yangına müdahale çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8 uçak, 14 helikopter, 103 arazöz, 11 iş makinesi ve 520 personel ile yürütülmektedir.

Muğla ili Marmaris ilçesi; 1204'ü Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere toplamda 3.798 Personel görev yapmaktadır.

Bölgedeki çalışmalarda; 43 helikopter, 13 uçak, 453 arazöz, 166 iş makinesi, 22 itfaiye aracı, 28 TOMA, 2 İHA olmak üzere, toplamda 1.148 araç görev yapmaktadır.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi; Orman Genel Müdürlüğü tarafından 10 uçak, 18 helikopter, 74 arazöz, 12 dozer ve 415 personel ile müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde; Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 5 helikopter, 51 araç ve 22 personel ile müdahale edilmektedir.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde; Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 11 helikopter, 20 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, Akhisar Belediye İtfaiyesi'nden 6 müdahale aracı, 3 sağlık ekibi, Jandarma'dan 9 araç 1 toma, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 3 toma sevk edilmiştir.

Kütahya'nın Emet ilçesinde; Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 uçak, 6 helikopter, 5 dozer, 54 arazöz ve 259 personel ile müdahale edilmektedir.

ORMANDA PİKNİK YAPMAK YASAK MI?

Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarından dolayı ülke genelinde ormanlara girişler yasaklandı. AFAD Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından ormanda nasıl davranılması gerektiğini vatandaşlar için paylaştı. Açıklamaya göre, "Orman yangınlarının %88'inin insan kaynaklı nedenlerle çıktığını biliyor musunuz?

Sigara izmaritlerini yere atmayın.

Pet ve cam şişeleri doğaya bırakmayın.

Anız yakmayın.

Ormanda ateş veya duman görürseniz hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın." paylaşımda bulundu.

??Orman yangınlarının %88'inin insan kaynaklı nedenlerle çıktığını biliyor musunuz?



? Sigara izmaritlerini yere atmayın.

? Pet ve cam şişeleri doğaya bırakmayın.

? Anız yakmayın.



??Ormanda ateş veya duman görürseniz hemen 1??1??2?? Acil Çağrı Merkezi'ni arayın. pic.twitter.com/Q1GhGpqFqm — AFAD (@AFADBaskanlik) July 21, 2022