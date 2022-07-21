İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Ormana girişler yasaklandı mı ve ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor ve bitiyor merak ediliyor. Ormana girişler yasaklandı mı? Ormana giriş yasağı ne zaman başlıyor, bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

ORMANA GİRİŞLER YASAKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; son dönemde meydana gelen yangınların nedenleri göz önüne alındığında yangınların çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöplerin ateşe verilmesi, tarla çalışmaları, enerji nakil hattı arızaları, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarına kaşı alınması gereken tedbirler sıralandı.

ORMANA GİRİŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklanacak.

YANGIN EMNİYET YERLERİ KURULACAK