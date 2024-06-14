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Orman yangınına müdahale eden uçak düştü mü? Uçak nereye düştü, ne oldu?

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Orman yangınlarına müdahale etmek için görev yapan bir uçakla ilgili düşme iddiaları gündeme geldi. Uçağın nerede ve ne durumda olduğu merak konusu oldu.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale eden bir uçak, Bafa Gölü'ne düştü. Uçaktaki mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Orman yangınına müdahale eden uçak düştü mü? Uçak nereye düştü, ne oldu?

UÇAK DÜŞTÜ MÜ?

Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkiindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

Orman yangınına müdahale eden uçak düştü mü? Uçak nereye düştü, ne oldu?

UÇAK NEREYE DÜŞTÜ?

Yangına havadan müdahale eden bir yangın söndürme uçağı ise Bafa Gölü'ne düştü. Ekipler, uçaktaki mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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