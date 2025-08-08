Orman yangını Çanakkale Üniversitesi'ne sıçradı mı? Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi kampüsü boşaltıldı mı?

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, şehir merkezini tehdit eden bir durum olmadığını, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tahliyeler yapıldığını belirtti. Peki, Orman yangını Çanakkale Üniversitesi'ne sıçradı mı? Kampüs boşaltıldı mı? İşte detaylar...

ORMAN YANGINI ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ'NE SIÇRADI MI?

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Belediyesi'ne ait bir itfaiye aracı, yangına müdahale sırasında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kaldı ve kullanılamaz hale geldi. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın nedeniyle Sarıcaeli köyündeki özel bir yaşlı bakım merkezi tahliye edildi. Radar yolu üzerindeki Kule mevkiinde de tahliye gerçekleştirildi. Kalabaklı köyü için ise tedbir amaçlı hazırlık yapıldı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Yangın şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok" açıklamasında bulundu. Yangına müdahale çalışmaları hem havadan hem karadan aralıksız devam ediyor. Rüzgarın etkisi ve arazinin yapısı, söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı. Uyarının ardından öğrenciler kampüsten tahliye edildi.