Orman Haftası şiirleri! Orman sevgisi ile ilgili şiirler: En güzel orman şiiri!
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Her sene olduğu gibi bu sene de Orman Haftası'na özel olarak başta okullarda olmak üzere etkinlikler düzenlenmektedir. Genellikle öğrenciler, veliler ve öğretmenler Orman Haftası ile ilgili afişler, Orman Haftası şiirleri! Orman sevgisi ile ilgili şiirler: En güzel orman şiiri! Orman sevgisi ile ilgili kısa hikaye araştırmaları yapmaktadır.
Orman Haftası şiirleri! Her sene olduğu gibi bu sene de Orman Haftası'na özel olarak başta okullarda olmak üzere etkinlikler düzenlenmektedir. Genellikle öğrenciler, veliler ve öğretmenler Orman Haftası ile ilgili afişler, Orman Haftası şiirleri! Orman sevgisi ile ilgili şiirler: En güzel orman şiiri! Orman sevgisi ile ilgili kısa hikaye araştırmaları yapmaktadır. İşte orman haftası şiirleri...
ORMAN HAFTASI ŞİİRLERİ
AĞACIM
Mahallemizde
Senden başka ağaç olsaydı
Seni bu kadar sevmezdim.
Fakat eğer sen
Bizimle beraber
Kaydırak oynamasını bilseydin
Seni daha çok severdim.
Güzel ağacım!
Sen kuruduğun zaman
Biz de inşallah
Başka mahalleye taşınmış oluruz...
- Orhan Veli KANIK
AĞAÇ SEVGİSİ
Kucak açarsın herkese
Bu dost, şu düşman demeden
İyilik yaparsın herkese
Bir karşılık beklemeden.
Güzel yurdumun süsüsün
Bulutlara dal uzatan
Kuru, yeşil örtüsüsün
Gölge veren, dal uzatan.
Ne kadar çok çeşidin var,
Elma, armut, meşe, kavak,
Tatsız geçer sensiz bahar,
Sensiz toprak olur kurak...
- M. Necati ÖNGAY
VAR
Ağacı kıskanırım
Yemiş yüklü dalı var;
Bahar olsun, güz olsun,
Ne güzel masalı var.
İmrenirim arıya,
Petek petek balı var;
Konduğu çiçeklerin
Pembesi var, alı var...
- Cahit Sıtkı TARANCI
AĞAÇ DİYOR Kİ
Ben küçücük bir ağacım,
Yurdumun bir bahçesinde,
Topraklar tüterken görün,
Dallar da çiçeklensin de.
Her şeyimle yararlıyım,
İnsanoğluna dünyada,
Çiçeğim, yaprağım, gölgem
İri dallı zerdalimle.
Kuşlar mutlu şarkısını
Hep dalımda söylerler,
Şen arılar vızır vızır,
Kokuma koşup gelirler.
Sakın sakın dalımızı,
Çocuklar çekip kırmayın.
Çakınızla gövdemizde
Derin yaralar açmayın.
- Halim YAĞCIOĞLU
ORMAN
Orman yurdun temelidir
Nesillerin evvelidir
Her sanatın ilk eli'dir
Ormandaki varlığa bak.
Orman memleketin süsü
Hem ufağı hem irisi
Her dalında bir kuş sesi
Ormandaki varlığa bak.
Güneşten aldığı hızlar
Toplar havayı temizler
Sıhhatli yaşarız bizler
Ormandaki varlığa bak.
Orman yurdun öz evladı
Ormansız yok dünya tadı
Cümle işlerin kanadı
Ormandaki varlığa bak.
En sevimli meyv'ağacı
Ormandan gelmiş anacı
Meyvesi doyurur açı
Ormandaki varlığa bak.
Yeryüzünde fabrikalar
Ormandandır antikalar
Türlü kumaş, çok maddeler
Ormandaki varlığa bak.
Taş eritir, toprak yapar
Meyve, çiçek, yaprak yapar
Bir çok hastalığa siper
Ormandaki varlığa bak.
Ormansız dağ kayak olur
Dağları tutar bağ olur
Düşer yaprak toprak olur
Ormandaki varlığa bak.
Çiçek açar irenk irenk
Dağları süsler gülerek
Selleri önler emerek
Ormandaki varlığa bak.
Bizi besler kaşık olur
Kapı, süve, eşik olur
Tabut olur, beşik olur
Ormandaki varlığa bak.
En adisi ateş olur
Çiği pişirir aş olur
En kıymetli kumaş olur
Ormandaki varlığa bak.
Gemi olur suda yüzer
Uçak olur gökte gezer
Kalem kağıt neler yazar
Ormandaki varlığa bak.
İçin için inlemesi
Ne hoş olur dinlemesi
Ağaç çalgının esası
Ormandaki varlığa bak.
Veysel sever ağaçları
Dalında öten kuşları
Orman yapar her işleri
Ormandaki varlığa bak...
- Aşık Veysel ŞATIROĞLU
YURDUMUN ORMANLARI
Yemyeşil hayat taşır,
Yurdumun ormanları.
Ufuklara ulaşır,
Yurdumun ormanları.
Yaş kesmek zulüm size,
Hak değil ölüm size,
Varmıyor elim size,
Yurdumun ormanları.
Sizi kesen kalır aç,
Ölümde bile muhtaç,
Kefenden önce ağaç,
Yurdumun ormanları.
Küçükse de yaşımız,
Yolundadır başımız,
Yarın can yoldaşımız,
Yurdumun ormanları...
- Mehmet İhsan BULUR
ORMANI HATIRLAMAK
Yine bir burukluk sardı tenimi,
Ağacı kurumuş, sararmış gördüm.
Çiçeğin yaprağı inmiş yerlere,
Onu da yerinde kararmış gördüm.
Düşündüm de kim kurutmuş yeşili,
Aynaya bakınca kendimi gördüm.
Sarmaşığı dolaşırken düşündüm.
Onun da halini perişan gördüm.
Kayalara tırmanıyor söğütler,
Laleyi sümbüle bakarken gördüm.
Kar yağmış ta tepelerin üstüne,
Köknarları göğe uzanmış gördüm.
Çaba harcamadan bir nebze bile,
Yine de etrafında yeşili gördüm.
Söğüt doldururken ovada çile,
Kavağı sulayan insanı gördüm...
- Hakkı ÇEBİ