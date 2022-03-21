Orman Haftası şiirleri! Her sene olduğu gibi bu sene de Orman Haftası'na özel olarak başta okullarda olmak üzere etkinlikler düzenlenmektedir. Genellikle öğrenciler, veliler ve öğretmenler Orman Haftası ile ilgili afişler, Orman Haftası şiirleri! Orman sevgisi ile ilgili şiirler: En güzel orman şiiri! Orman sevgisi ile ilgili kısa hikaye araştırmaları yapmaktadır. İşte orman haftası şiirleri...

ORMAN HAFTASI ŞİİRLERİ

AĞACIM

Mahallemizde

Senden başka ağaç olsaydı

Seni bu kadar sevmezdim.

Fakat eğer sen

Bizimle beraber

Kaydırak oynamasını bilseydin

Seni daha çok severdim.

Güzel ağacım!

Sen kuruduğun zaman

Biz de inşallah

Başka mahalleye taşınmış oluruz...

- Orhan Veli KANIK

AĞAÇ SEVGİSİ

Kucak açarsın herkese

Bu dost, şu düşman demeden

İyilik yaparsın herkese

Bir karşılık beklemeden.

Güzel yurdumun süsüsün

Bulutlara dal uzatan

Kuru, yeşil örtüsüsün

Gölge veren, dal uzatan.

Ne kadar çok çeşidin var,

Elma, armut, meşe, kavak,

Tatsız geçer sensiz bahar,

Sensiz toprak olur kurak...

- M. Necati ÖNGAY

VAR

Ağacı kıskanırım

Yemiş yüklü dalı var;

Bahar olsun, güz olsun,

Ne güzel masalı var.

İmrenirim arıya,

Petek petek balı var;

Konduğu çiçeklerin

Pembesi var, alı var...

- Cahit Sıtkı TARANCI

AĞAÇ DİYOR Kİ

Ben küçücük bir ağacım,

Yurdumun bir bahçesinde,

Topraklar tüterken görün,

Dallar da çiçeklensin de.

Her şeyimle yararlıyım,

İnsanoğluna dünyada,

Çiçeğim, yaprağım, gölgem

İri dallı zerdalimle.

Kuşlar mutlu şarkısını

Hep dalımda söylerler,

Şen arılar vızır vızır,

Kokuma koşup gelirler.

Sakın sakın dalımızı,

Çocuklar çekip kırmayın.

Çakınızla gövdemizde

Derin yaralar açmayın.

- Halim YAĞCIOĞLU

ORMAN

Orman yurdun temelidir

Nesillerin evvelidir

Her sanatın ilk eli'dir

Ormandaki varlığa bak.

Orman memleketin süsü

Hem ufağı hem irisi

Her dalında bir kuş sesi

Ormandaki varlığa bak.

Güneşten aldığı hızlar

Toplar havayı temizler

Sıhhatli yaşarız bizler

Ormandaki varlığa bak.

Orman yurdun öz evladı

Ormansız yok dünya tadı

Cümle işlerin kanadı

Ormandaki varlığa bak.

En sevimli meyv'ağacı

Ormandan gelmiş anacı

Meyvesi doyurur açı

Ormandaki varlığa bak.

Yeryüzünde fabrikalar

Ormandandır antikalar

Türlü kumaş, çok maddeler

Ormandaki varlığa bak.

Taş eritir, toprak yapar

Meyve, çiçek, yaprak yapar

Bir çok hastalığa siper

Ormandaki varlığa bak.

Ormansız dağ kayak olur

Dağları tutar bağ olur

Düşer yaprak toprak olur

Ormandaki varlığa bak.

Çiçek açar irenk irenk

Dağları süsler gülerek

Selleri önler emerek

Ormandaki varlığa bak.

Bizi besler kaşık olur

Kapı, süve, eşik olur

Tabut olur, beşik olur

Ormandaki varlığa bak.

En adisi ateş olur

Çiği pişirir aş olur

En kıymetli kumaş olur

Ormandaki varlığa bak.

Gemi olur suda yüzer

Uçak olur gökte gezer

Kalem kağıt neler yazar

Ormandaki varlığa bak.

İçin için inlemesi

Ne hoş olur dinlemesi

Ağaç çalgının esası

Ormandaki varlığa bak.

Veysel sever ağaçları

Dalında öten kuşları

Orman yapar her işleri

Ormandaki varlığa bak...

- Aşık Veysel ŞATIROĞLU

YURDUMUN ORMANLARI

Yemyeşil hayat taşır,

Yurdumun ormanları.

Ufuklara ulaşır,

Yurdumun ormanları.

Yaş kesmek zulüm size,

Hak değil ölüm size,

Varmıyor elim size,

Yurdumun ormanları.

Sizi kesen kalır aç,

Ölümde bile muhtaç,

Kefenden önce ağaç,

Yurdumun ormanları.

Küçükse de yaşımız,

Yolundadır başımız,

Yarın can yoldaşımız,

Yurdumun ormanları...

- Mehmet İhsan BULUR

ORMANI HATIRLAMAK

Yine bir burukluk sardı tenimi,

Ağacı kurumuş, sararmış gördüm.

Çiçeğin yaprağı inmiş yerlere,

Onu da yerinde kararmış gördüm.

Düşündüm de kim kurutmuş yeşili,

Aynaya bakınca kendimi gördüm.

Sarmaşığı dolaşırken düşündüm.

Onun da halini perişan gördüm.

Kayalara tırmanıyor söğütler,

Laleyi sümbüle bakarken gördüm.

Kar yağmış ta tepelerin üstüne,

Köknarları göğe uzanmış gördüm.

Çaba harcamadan bir nebze bile,

Yine de etrafında yeşili gördüm.

Söğüt doldururken ovada çile,

Kavağı sulayan insanı gördüm...

- Hakkı ÇEBİ

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