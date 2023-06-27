Orman Genel Müdürlüğü'nün Ekoturizm Eylem Planı kapsamında oluşturulan 89 alanı 4 milyon kişi ziyaret etti

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından vatandaşların tabiattan daha fazla istifade etmesi amacıyla 2021 yılında başlattığı "Ekoturizm Eylem Planı" kapsamında şu ana kadar oluşturulan 89 alanı yaklaşık 4 milyon kişi ziyaret etti.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından vatandaşların tabiattan daha fazla istifade etmesi amacıyla 2021 yılında başlattığı "Ekoturizm Eylem Planı" kapsamında şu ana kadar oluşturulan 89 alanı yaklaşık 4 milyon kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin OGM'den aldığı bilgiye göre, bireylerin, ormanların sosyokültürel değerlerinden sağlık, estetik ve rekreasyona olan ihtiyacını karşılamak için tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de merkezi ve yerel yönetimler yatırımlar yaparak yeni turizm alanları oluşturuyor.

OGM de söz konusu değerlerin sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde bir plan ve rota yönetimiyle toplum hizmetine sunulması amacıyla ekoturizm alanlarını vatandaşların kullanımına açıyor. Ekoturizm alanlarında doğal ve kültürel kaynaklar turizme kazandırılırken, yöre halkına da ekonomik fayda sağlanması amaçlanıyor.

En çok ekoturizm alanı Artvin'de bulunuyor

Genel Müdürlükçe hazırlanan 2021-2025 yıllarını kapsayan "Ekoturizm Eylem Planı" ile tüm Türkiye'de toplamda 110 "Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları" hayata geçirilmesi planlandı.

Genel Müdürlük tarafından şu ana kadar planlaması yapılan 89 ekoturizm yönetim alanı çeşitli donatılarla beraber yerli ve yabancı turistlerin istifadesine sunuldu.

Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Aydın, Düzce, Elazığ, Erzurum, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Bartın, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak ve Batman'da birer, Ankara, Bolu, Diyarbakır, Bursa, Giresun, Kocaeli, Karabük, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Yozgat ve Bilecik'te 2'şer, Antalya, İstanbul, İzmir, Denizli, Mardin, Mersin, Ordu ve Balıkesir'de 3'er, Eskişehir ve Çanakkale'de 4'er ve Artvin'de 5'er ekoturizm alanı bulunuyor.

Ormanlar hakkında bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini artırmayı ve orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayarak tesis edilen ekoturizm bölgelerinde dinlenme alanları, seyir terasları, yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları, ahşap basit köprüler gibi kalıcı olmayan yapı ve tesisler yapılıyor. Böylelikle, söz konusu alanların çevresi ile beraber cazibe merkezi haline getirilmesi sağlanıyor. Doğa yürüyüşü, bisiklet, at biniciliği gibi aktivitelerin yapılabildiği rotalarda ormanların sağlık ve estetik değerleriyle birlikte çevrenin tarihi ve kültürel zenginliklerini de deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Yıllık 1 milyar liralık katkı

Bireylerin tabiattan daha fazla istifade etmesi için hayata geçirilen ekoturizm alanlarının Türkiye'nin turizm destinasyonlarına yıllık 1 milyar lira katkıda bulunması bekleniyor.

Eylem planı uygulanmaya başlandığı 2021'den bugüne kadar ekoturizm rotalarına gelen ziyaretçilerin sayısı yaklaşık 4 milyonu buldu. Bu yılın sonunda bu sayının 5 milyon kişi olacağı tahmin ediliyor.

Doğaseverler ormanları "cepten" keşfediyor

OGM ayrıca vatandaşların ülke genelindeki ekoturizm rotaları, orman parkları ve mesire yerlerinden daha iyi faydalanabilmesi ve buralara yönelik daha detaylı bilgi alabilmeleri için "Benim Ormanım" mobil uygulamasını devreye aldı. Bu uygulamayla Türkiye'nin hem süsü hem de gücü niteliğindeki ormanlar vatandaşlarla buluşuyor.

IOS ve Android işletim sistemlerinden erişim sağlanabilen uygulamada, ekoturizm rotalarına, ziyaret edilebilecek yerler hakkında bilgilere, rotaların özelliklerine, yapılabilecek aktivitelere, anlık hava durumuna, yol ve rota tariflerine ulaşılabiliyor.