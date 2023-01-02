Orman Genel Müdürlüğü engelli personel alımı ne zaman, şartları ne olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde daimi işçi almasının ardından Orman Genel Müdürlüğü engelli personel alımı ne zaman, şartları ne olduğu araştırılıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü engelli personel alımı ne zaman, şartları ne?

Orman Genel Müdürlüğü engelli personel alımı ne zaman, hangi gün alacağı ve OGM personel alımı şartları neler olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü engelli personel alımı ne zaman, şartları ne sorusu gündeme geliyor. Orman Genel Müdürlüğü engelli personel alımı ne zaman, şartları ne? Detaylar haberimizdedir…

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NE?

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.

Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı Bölge Müdürlükleri merkezinin yer aldığı İl'de yapılacak iken eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara İlinde gerçekleştirilecektir. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.