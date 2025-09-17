Orkun Özeller kimdir? Orkun Özeller neden gözaltına alındı?

Emekli Albay Orkun Özeller'in gözaltına alınması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hakkında çıkan haberlerle birlikte sosyal medyada yoğun şekilde konuşulan Özeller'in kim olduğu, geçmişi ve gözaltı gerekçesi merak konusu oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından pek çok kişi, olayın arka planını ve detaylarını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

Orkun Özeller, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olmuş bir albaydır. Meslek hayatında özellikle komando birlikleri ve özel kuvvetler bünyesinde görev yapmış, terörle mücadele gibi operasyonel alanlarda deneyim kazanmıştır. Emekli olduktan sonra güvenlik, savunma ve kamu politikaları üzerine görüşlerini kamuoyuyla paylaşmaya başlamış, bu yönüyle medyada zaman zaman yer almıştır.

Özeller'in askerlik kariyerine ilişkin detaylı bilgiler kamuya açık kaynaklarda sınırlı olmakla birlikte, çeşitli güvenlik ve savunma konularında düşünce beyan eden bir isim olarak bilinir. Akademik olarak yönetim ve organizasyon alanında yüksek lisans yaptığı da bazı kaynaklarda yer almaktadır.

Ayrıca, yazarlıkla da ilgilenmiş; "Sur'a Kim Üfledi" adlı kitabıyla kendi deneyimlerini ve değerlendirmelerini aktarmıştır. Bu çalışması, özellikle askeri ve stratejik meselelerle ilgilenen çevrelerde dikkat çekmiştir.

Orkun Özeller'in doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuya açık net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yaşının 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilmektedir.

Son olarak, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla bir gözaltı kararı verilmiş, Özeller bu karar doğrultusunda kendi isteğiyle Ordu Adliyesi'ne giderek ifade vermiştir. Süreçle ilgili hukuki gelişmeler takip edilmektedir.

ORKUN ÖZELLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emekli Albay Orkun Özeller, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında verilen gözaltı kararıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Alınan karara göre Özeller'in, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bazı açıklamaların yasal sınırları aştığı ve kamu düzenini tehdit ettiği değerlendirildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, gözaltı kararının temelinde, Özeller'in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği yönündeki iddialar yer alıyor. Ayrıca, bu paylaşımlar içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadelerin de bulunduğu ve söz konusu açıklamaların kamuoyunda tepki topladığı belirtiliyor.

ORKUN ÖZELLER KARİYERİ