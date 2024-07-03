Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Kökçü neden kadroda yok, cezalı mı?

Orkun Kökçü cezalı mı? 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımıza kötü haber geldi. Orkun Kökçü neden yok, sakatlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ NEDEN YOK?

Sınırda bulunan futbolculardan 11. dakikada sarı kart gören Orkun Kökçü ve 42. dakikada sarı kartla cezalandırılan İsmail Yüksek, bu kartlarından ardından bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Çeyrek finale yükselen Türkiye'de Kökçü ve Yüksek Hollanda'ya karşı forma giyemeyecek.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI MI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımımızda Orkun Kökçü 11. dakikada, İsmail Yüksek ise 42. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Çeyrek finale kalan A Milli Takımımızda Kökçü ve Yüksek Hollanda maçında forma giyemeyecek.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda-Türkiye Maçı, 06 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00 başlayacak.