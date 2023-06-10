Bu sezon Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, Portekiz'in en güçlü takımlarından birine transfer oldu. Futbol severler, Orkun Kökçü hangi takıma gitti? Orkun Kökçü yeni takımı neresi oldu, hangi takıma transfer oldu? merak etti. İşte bilgiler...

Orkun Kökçü hangi takıma transfer oldu? Orkun Kökçü nereye gitti? merak edilen başlıklar arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

ORKUN KÖKÇÜ HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Hollanda ekibi Feyenoord'da şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, Portekiz devi Benfica'ya 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 5 yıllık sözleşme imzalayan Kökçü'nün serbest kalma maddesi ise 120 milyon euro olarak belirlendi.

Benfica, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Feyenoord'dan Orkun Kökçü'yü kadrosuna kattı ve 5 yıllık mukavele imzalattı.

SERBEST KALMA MADDESİ 120 MİLYON EURO

Portekiz ekibi, kontrata 120 milyon euro da serbest kalma maddesi ekletti. Feyenoord ile şampiyonluğa ulaşan Orkun Kökçü, bu sezon Hollanda ekibinin formasını 46 maçta giydi. 22 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 12 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.