Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü'ye İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Arsenal talip oldu. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Orkun için İngiliz devi harekete geçmeye hazırlanıyor. Gündemde yer alan konu ile ilgili ise Orkun Kökçü Arsenal'a mı gidiyor? Orkun Kökçü Arsenal'a mı gidecek? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? soruları aratıldı.

Son zamanlardaki performansıyla göz dolduran Orkun Kökçü, dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Feyenoord'un kaptanı olan 22 yaşındaki yıldız futbolcuya İngiliz devi Arsenal, kancayı taktı. Futbolseverlerin yakından ve severek takip ettiği futbolcu Orkun Kökçü hakkında ise Orkun Kökçü Arsenal'a mı gidiyor? Orkun Kökçü Arsenal'a mı gidecek? Orkun Kökçü hangi takımda oynuyor? soruları aratılıyor.

ORKUN KÖKÇÜ ARSENAL'A MI GİDİYOR?

Son zamanlardaki performansıyla göz dolduran Orkun Kökçü, dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Feyenoord'un kaptanı olan 22 yaşındaki yıldız futbolcuya İngiliz devi Arsenal, kancayı taktı. Şampiyonluğa koşan Arsenal, genç yeteneği 30 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, iki yönlü bir oyuncu isteyen Mikel Arteta'nın Orkun'u çok beğendiği, maliyet ve yaş olarak da Arsenal'ın bu transfere onay verdiğini yazdı.

The Sun'da yer alan habere göre Arsenal, Orkun için 30 milyon sterlin ayırdı. Orkun için yapılan analizde, "Sadece 22 yaşında olduğu göz önüne alındığında, Arteta'nın Arsenal'da oluşturduğu genç kadroya da uyuyor" yorumu yer aldı.

ORKUN'UN FEYENOORD PERFORMANSI

Hollanda temsilcisiyle bu sezon toplamda 37 karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki Orkun, söz konusu maçlarda 12 gol kaydederken 3'de asist yaptı.