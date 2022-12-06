Orhun Ertürkmen kimdir? Orhun Ertürkmen kaç yaşında, nereli?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkat çeken Orhun Ertürkmen, ülkemizin genel problemleri ile ilgili ortaya koyduğu görüş ve önerilerle hem sosyal medyada hem de ekranlarda sık sık gündem oluyor. Peki, Orhun Ertürkmen kimdir? İşte, genç politikacı Orhun Ertürkmen'in bilinmeyenleri…

ORHUN ERTÜRKMEN KİMDİR?

1994 yılında İstanbul'da doğan Orhun Ertürkmen, lise eğitimini Kadir Has Anadolu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Işık Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan Ertürkmen, mezun olduktan sonra %100 burslu olarak Sabancı Üniverstesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansa kabul aldı. Yüksek Lisans sürecinde, Türkiye'de ilk insansı robotu yapan hocası ve ekibiyle beraber, ilk hayvansı köpek robot üzerinde çalıştı. Savunma Sanayi ve akademik olarak çok önemli olan Tubitak destekli projede, önemli bir rol aldı.

Üniversite yıllarından itibaren özellikle denizcilik sektörüne yönelik mühendislik hizmetleri ve makine tasarım ve imalatı yapan aile şirketinde görev alan Ertürkmen, üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Türkiye'nin önde gelen tersane ve marinaları için özel olarak üretilen ve Türkiye'de ilk defa üretilen tersane vinçleri, yat kaldırma vinci gibi projelerde arge tasarım ve imalat süreçlerinde Proje Müdürlüğü yaptı. Mezun olduktan sonra Teknik Müdür olarak mühendislik şirketlerinde bir çok onaylı arge projelerinin proje yürütücülüğünü ve fikir sahipliğini yapan Ertürkmen, kendi girişimi olan firmasını kurdu. Halen aile şirketlerinde teknik müdürlük ve kendi şirketinde Genel Müdürlük görevlerine devam etmektedir.

Siyasi hayatına İYİ Parti'nin en genç kurucu üyesi olarak 2017 yılında başlayan Ertürkmen, 2017-2018 arası İyi Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığını yürüttü. Halen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Gençlik Kolları Koordinatörlüğü görevlerime devam eden Ertürkmen, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile beraber 2.5 yıldır tüm il ve ilçe seyahetlerine eşlik etti.