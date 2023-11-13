Orhangazi'de Virajda Kontrolden Çıkan Otomobil İşyerinin Duvarına Çarptı

Orhangazi'de İznik Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında virajda kontrolden çıkan bir otomobil bir işyerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçtaki iki genç hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada yaralananlardan biri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler'in oğlu olduğu belirlendi.

Orhangazi'de İznik Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında virajda kontrolden çıkan bir otomobil bir işyerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Araçtaki iki genç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçta hafif yaralananlardan birisinin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler'in oğlu olduğu belirlendi.

Kaza Orhangazi'de İznik yolu üzerinde eski mezbahane virajında meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Erdal Demir (33) idaresindeki 54 AIP 467 plakalı otomobil, virajda yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir işyerinin bahçe duvarına çarparak savrulan otomobil devrildi.

Otomobil sürücüsü Erdal Demir ile araçta yolcu olarak bulunan ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Güler'in oğlu olduğu belirlenen Yusuf Güler (28) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki genç tedbir için hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.