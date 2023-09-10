Orhangazi'de Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.