Orhangazi'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 13: 00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Kavşağı'nda meydana geldi. Orhangazi'den İznik istikametine doğru gitmekte olan Ömer Karabıyık (45) idaresindeki 16 CYP 63 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Vural'ın kullandığı 16 CHL 95 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Karabıyık, eşi Çiğdem Karabıyık (40), oğulları Çınar (2) ve Cengizhan Karabıyık (14) ile diğer sürücü Vural (60) ve eşi Neşriye Vural (60) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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