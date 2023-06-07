Orhaneli'deki Rafting Parkuru Adrenalin Tutkunlarının Gözdesi Oldu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Kocasu Deresi'nde kurulan ve Marmara Bölgesi'nde tek olan rafting parkuru, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Belediye Başkanı Ali Akyurt, raftingin ilçeye gelen turist sayısında büyük artış sağladığını belirtti. Tesislerin yöneticisi Enes Ankıt, 7 kilometrelik parkurda, 6 kişilik veya 2 kişilik botlarla rafting yapıldığını ve 30 rehberin görev yaptığını söyledi. Alman kurt köpeği Leo da rafting turuna eşlik ediyor.

BURSA'nın dağ ilçesi Orhaneli'de, Kocasu Deresi'nde kurulan ve Marmara Bölgesi'nde tek olan rafting parkuru, adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu. 18 bin nüfusluk ilçenin, 2 yılda 15 bin turisti ağırladığını söyleyen Belediye Başkanı Ali Akyurt, "Rafting yapmak için ilçemize, Belçika'dan, Almanya'dan ve özellikle Kuveyt'ten turistler geliyor. Her yıl bin 500 yabancı turisti ağırlıyoruz. Büyük keyif alıyorlar. Biz, sadece yerli ve yabancı konuklarımıza değil, köy kadınlarımıza ve herkese rafting yaptırıyoruz" dedi.

Orhaneli ilçesi, Kütahya'dan doğan Kocasu Deresi'nde kurulan ve Marmara Bölgesi'nde tek olan rafting parkuruyla ilgi çekiyor. Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Sadağı Kanyonu'ndaki Kocasu Deresi parkuru, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Ziyaretçilerin turlarına Alman kurt köpeği 'Leo' da eşlik ediyor. Leo ile rafting yapmak için yurt içinden ve Belçika'dan özel olarak gelenler oluyor.

Tesislerin yöneticisi Enes Ankıt, 7 kilometrelik parkurda, 6 kişilik veya 2 kişilik botlarla rafting yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 1 saat süren bu sporu yapmak isteyenler, bot başına bin 500 TL ödüyorlar. Rafting turunda yüzme alanımız da bulunuyor. Belediye başkanımızın özverili çalışmasıyla hizmete giren tesisimizde 15 rehberimiz vardı. Daha sonra bu sayıyı 30'a çıkardık, rehberlerin çoğu öğrenci. Yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Almanya, Belçika, Kuveyt, Bahreynt, Mısır gibi ülkelerden gelenler de oluyor. Rafting alanımızın maskotu ise Leo oldu. O da büyük ilgi görüyor" dedi.