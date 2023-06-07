Orhaneli'deki Rafting Parkuru Adrenalin Tutkunlarının Gözdesi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Kocasu Deresi'nde kurulan ve Marmara Bölgesi'nde tek olan rafting parkuru, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Belediye Başkanı Ali Akyurt, raftingin ilçeye gelen turist sayısında büyük artış sağladığını belirtti. Alman kurt köpeği Leo'nun da turlara eşlik ettiği parkurda, her yıl binlerce turist rafting yaparak keyifli vakit geçiriyor.

BURSA'nın dağ ilçesi Orhaneli'de, Kocasu Deresi'nde kurulan ve Marmara Bölgesi'nde tek olan rafting parkuru, adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu. 18 bin nüfusluk ilçenin, 2 yılda 15 bin turisti ağırladığını söyleyen Belediye Başkanı Ali Akyurt, "Rafting yapmak için ilçemize, Belçika'dan, Almanya'dan ve özellikle Kuveyt'ten turistler geliyor. Her yıl bin 500 yabancı turisti ağırlıyoruz. Büyük keyif alıyorlar. Biz, sadece yerli ve yabancı konuklarımıza değil, köy kadınlarımıza ve herkese rafting yaptırıyoruz" dedi.

Orhaneli ilçesi, Kütahya'dan doğan Kocasu Deresi'nde kurulan ve Marmara Bölgesi'nde tek olan rafting parkuruyla ilgi çekiyor. Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen Sadağı Kanyonu'ndaki Kocasu Deresi parkuru, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi. Ziyaretçilerin turlarına Alman kurt köpeği 'Leo' da eşlik ediyor. Leo ile rafting yapmak için yurt içinden ve Belçika'dan özel olarak gelenler oluyor.

TURİST SAYISINI ARTIRDI.

Belediye Başkanı Ali Akyurt, raftingin, ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında büyük artış sağladığını söyledi. Kocasu Deresi'nin rafting için ideal olduğunu belirten Akyurt, bu sporu yapmak için gelen yabancı turistleri ağırlamak için rafting alanının yanında bulunan ormanlık alana, bungalov tipi evler ve sosyal tesisler yaptıklarını söyledi. Akyurt, " Bursa'nın güneyinde kalıp, şehre en yakın ulaşıma sahip olan ilçede yaşıyoruz. Marmara Bölgesinin en büyük akarsuyu ilçemizden geçmekte. 2020'de başlattığımız çalışmanın ardından 2021 yılının 6 Haziran tarihinde rafting parkurumuzu açtık. Geçen 2 yıl içinde, 18 bin 500 nüfusa sahip ilçemizde rafting yapmak için gelen 15 bin konuk ve sporcuyu ağırladı. Rafting için, Belçika, Almanya ve ağırlıklı olarak Kuveyt'ten gelenler var. Her sene bin 500 yabancı turiste ev sahipliği yapıyoruz. İlçemizde herkese rafting yaptırıyoruz. Deliballar'da, köyde yaşamlarını sürdüren kadınlarımıza geçtiğimiz aylarda ilk kez rafting yaptırdık. Diğer kadınlardan, yaşlılardan da teklifler alıyoruz. Onları da değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

RAFTİNGİN MASKOTU LEO OLDU

Turlara eşlik eden Alman kurt köpeği 'Leo' da ziyaretçilerden ilgi görüyor. Leo ile rafting yapmak için Belçika'dan gelen aileler de bulunuyor. Leo'nun kendisine ait olduğunu söyleyen Hasan Kılıç, "Rafting tesisi kurulmadan önce balık tutmak için Kocasu Deresi'ne geliyordum. Bazı günler serinlemek için yanımda getirdiğim sahibi olduğum Leo ile dereye giriyorduk. Birlikte yüzerken suyu çok sevdiğini anladım. Daha sonra rafting tesisleri kurulunca ben de burada rehberlik yapmak için çalışmaya başladım. Leo daha sonra benimle rafting yaptı. Sosyal medyada görüntülen paylaşılınca ilgi odağı oldu. Leo, rafting sırasında dereye atlayıp yüzüyor" diye konuştu.

30 REHBER GÖREV YAPIYOR

Tesislerin yöneticisi Enes Ankıt, 7 kilometrelik parkurda, 6 kişilik veya 2 kişilik botlarla rafting yapıldığını belirterek, "Yaklaşık 1 saat süren bu sporu yapmak isteyenler, bot başına bin 500 TL ödüyorlar. Rafting turunda yüzme alanımız da bulunuyor. Belediye başkanımızın özverili çalışmasıyla hizmete giren tesisimizde 15 rehberimiz vardı. Daha sonra bu sayıyı 30'a çıkardık, rehberlerin çoğu öğrenci. Yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Almanya, Belçika, Kuveyt, Bahreynt, Mısır gibi ülkelerden gelenler de oluyor. Rafting alanımızın maskotu ise Leo oldu. O da büyük ilgi görüyor" dedi.