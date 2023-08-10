Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Orhan Tavlı kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi ve merak edilidi. Peki, Orhan Tavlı kimdir? Samsun valisi Orhan Tavlı hayatı ve biyografisi! Samsun valisi kim oldu?

Orhan Tavlı kimdir? Sorusu, yapılan atamaların ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Peki, Orhan Tavlı kimdir? Samsun valisi Orhan Tavlı hayatı ve biyografisi! Samsun valisi kim oldu?

ORHAN TAVLI KİMDİR?

1965 yılında Ordu'da doğdu. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Orhan Tavlı sırasıyla; (1988-1991) Sivas İli Kaymakam Adaylığı, (1991-1993) Giresun-Güce İlçesi Kaymakamlığı, (1993-1995) Samsun-Ayvacık İlçesi Kaymakamlığı, (1995-1998) Erzurum-Aziziye (Ilıca) İlçesi Kaymakamlığı, (01.09.1998-15.12.1998) İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Şubesi, (1999-2014) Ankara-Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulundu.

ORHAN TAVLI

Mesleki Eğitim amacıyla; (06.09.1989-06.09.1990) tarihleri arasında İngiltere'de, (01.06.2007-31.12.2007) tarihleri arasında (University of Central Florida) ABD'de bulundu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 2008 yılında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansını tamamladı. (2014-2016) tarihleri arasında yürütmüş olduğu Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden 10 Eylül 2016 tarih ve 29827 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9158 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çanakkale Valiliğine atandı. Vali Orhan Tavlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Orhan Tavlı Samsun valisi olarak atandı.