Orhan Osmanoğlu kimdir? Orhan Osmanoğlu Soyağacı! Orhan Osmanoğlu babası kimdir? - Haberler

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ORHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Orhan Osmanoğlu, 34. Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunudur. Yaşayan 24 Osmanlı şehzadesinden biri olan Harun Osmanoğlu'nun en büyük oğlu olan Orhan Osmanoğlu, Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun abisidir.

Orhan Osmanoğlu, 1963'te Cünye-Lübnan'da doğmuştur. Uzun yıllar Lübnan'da kalan Orhan Osmanoğlu'nun büyük kızı Nihan Osmanoğlu da Lübnan'da dünyaya gelmiştir. Orhan Osmanoğlu, çok iyi derecede Arapça bilmektedir.

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