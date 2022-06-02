Orhan Osmanoğlu kimdir? Orhan Osmanoğlu Soyağacı! Orhan Osmanoğlu babası kimdir? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orhan Osmanoğlu kimdir? Orhan Osmanoğlu Soyağacı! Orhan Osmanoğlu babası kimdir?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Orhan Osmanoğlu kimdir? Orhan Osmanoğlu Soyağacı! Orhan Osmanoğlu babası kimdir?

34. Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunlarından biri olan Orhan Osmanoğlu hakkında Orhan Osmanoğlu kimdir, ne iş yapar? Orhan Osmanoğlu Soyağacı! Orhan Osmanoğlu babası kimdir? konuları merak ediliyor.

Orhan Osmanoğlu kimdir ne iş yapar, 34. Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunlarından biri olan Orhan Osmanoğlu hakkında Orhan Osmanoğlu kimdir, ne iş yapar? Orhan Osmanoğlu Soyağacı! Orhan Osmanoğlu babası kimdir? konuları merak ediliyor. Orhan Osmanoğlu'nun hayatı!

ORHAN OSMANOĞLU KİMDİR?

Orhan Osmanoğlu, 34. Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunudur. Yaşayan 24 Osmanlı şehzadesinden biri olan Harun Osmanoğlu'nun en büyük oğlu olan Orhan Osmanoğlu, Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun abisidir.

Orhan Osmanoğlu, 1963'te Cünye-Lübnan'da doğmuştur. Uzun yıllar Lübnan'da kalan Orhan Osmanoğlu'nun büyük kızı Nihan Osmanoğlu da Lübnan'da dünyaya gelmiştir. Orhan Osmanoğlu, çok iyi derecede Arapça bilmektedir.

Orhan Osmanoğlu kimdir? Orhan Osmanoğlu Soyağacı! Orhan Osmanoğlu babası kimdir?

Haberler.com - Gündem

Orhan Osmanoğlu Kimdir Gündem Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title