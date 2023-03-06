Orhan Miroğlu kimdir? Orhan Miroğlu kaç yaşında, nereli? Orhan Miroğlu hayatı ve biyografisi!

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ORHAN MİROĞLU KİMDİR?

Orhan Miroğlu, 1953 senesinde Mardin'in Midyat ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Batman ve Diyarbakır bölgelerinde geçen Miroğlu, 1970-1980 seneleri arasında demokratik gençlik hareketine katıldı. 1980 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesi esnasında tutuklanarak 15 yıl hapis cezası almıştır. 1988 yılına gelindiğinde çıkartılan genel af yasasıyla da serbest kaldı. Daha sonra siyasete atılarak HADEP, DEHAP ve Demokratik Toplum Partisi gibi çeşitli siyasi kuruluşlarda görev aldı. Ayrıca Miroğlu, Radikal İki, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Politika, Taraf ile Birgün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı ve 2012 senesinde Star gazetesinde yazmaya başladı. Orhan Miroğlu 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den Mardin milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.