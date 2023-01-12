Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Orhan Miroğlu geliyor. Peki, Orhan Miroğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nerede çalışıyor? Orhan Miroğlu evli mi, çocuğu var mı? Orhan Miroğlu'nun hayatı ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Orhan Miroğlu, Kürt asıllı Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar. Peki, Orhan Miroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Orhan Miroğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

ORHAN MİROĞLU KİMDİR?

Orhan Miroğlu, (d. 1953; Midyat, Mardin, Türkiye) Kürt asıllı Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar.

Orhan Miroğlu doğum tarihi : 1953

Orhan Miroğlu kaç yaşında : 70 yaşında

Orhan Miroğlu nereli : Mardin

Orhan Miroğlu mesleği ne : Siyasetçi, Gazeteci, Yazar

Gençlik yılları Batman ve Diyarbakır şehirlerinde geçti. 1970-1980 yılları arasında demokratik gençlik hareketi içinde bulundu. 1980 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu. Bir yıllık öğretmenlik görevinde bulundu. 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra tutuklanarak Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkarıldı. Türkiye Kürdistanı Sosyalist Partisi davasından 15 yıl mahkûmiyet cezasına çarptırıldı ve Diyarbakır Cezaevine gönderildi. 1988 yılında cezaevinden tahliye edildi. 1995 yılına kadar siyasi yasaklıydı. 1999 yılından bu yana önce HADEP, DEHAP ve DTP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Radikal İki, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Politika ve BirGün'de köşe yazarı olarak görev aldı. Taraf gazetesinde "Yüzleşme" adlı köşesinde yazan Miroğlu 3 Eylül 2012 tarihinde Taraf gazetesinden yazısı yayınlanmadığı gerekçesi ile ayrılmıştır. Orhan Miroğlu, Aralık 2012 itibarıyla Star gazetesi'nde yazmaya başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde Demokratik Toplum Partisinden Mersin milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde AK Parti'den Mardin Milletvekili seçildi. Aktif olarak AK Parti MKYK üyeliği görevini yürütmektedir.