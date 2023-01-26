Oyuncu Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Orhan Kılıç filmleri ve tv dizileri neler olduğu araştırılıyor. Peki, Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında? Orhan Kılıç filmleri ve tv dizileri neler? Orhan Kılıç biyografisi!

Ünlü oyuncu Orhan Kılıç birçok dizi ve filmlerde oynamıştır. Orhan Kılıç biyografisi gündeme geliyor. Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Berlin doğumlu olan Orhan Kılıç kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında? Orhan Kılıç filmleri ve tv dizileri neler? Orhan Kılıç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ORHAN KILIÇ KİMDİR?

Orhan Kılıç (d. 19 Ekim 1974, Berlin), Türk oyuncudur. Türk ve Alman yapımı birçok projede yer alan sanatçı, 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda dizisinde Aras Dağlı karakteriyle başrol üstlenmiş ve geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.

Filmografi