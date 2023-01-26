Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında? Orhan Kılıç filmleri ve tv dizileri neler? Orhan Kılıç biyografisi!
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Oyuncu Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Orhan Kılıç filmleri ve tv dizileri neler olduğu araştırılıyor. Peki, Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında? Orhan Kılıç filmleri ve tv dizileri neler? Orhan Kılıç biyografisi!
Ünlü oyuncu Orhan Kılıç birçok dizi ve filmlerde oynamıştır. Orhan Kılıç biyografisi gündeme geliyor. Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından araştırılıyor. Berlin doğumlu olan Orhan Kılıç kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Orhan Kılıç kimdir, kaç yaşında? Orhan Kılıç filmleri ve tv dizileri neler? Orhan Kılıç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
ORHAN KILIÇ KİMDİR?
Orhan Kılıç (d. 19 Ekim 1974, Berlin), Türk oyuncudur. Türk ve Alman yapımı birçok projede yer alan sanatçı, 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda dizisinde Aras Dağlı karakteriyle başrol üstlenmiş ve geniş bir kitle tarafından tanınmıştır.
Filmografi
- Evdeki Yabancı (TV Dizisi) - 2000
- Freunde (Sinema) - 2000 - Orhan karakterini canlandırmıştır.
- Kalp Gözü (TV Dizisi) - 2004 - Oynadığı bölümlerde Kemal karakterini canlandırmıştır.
- Mezar Arasında (TV Filmi) - 2004 - Kazım karakterini canlandırmıştır.
- Gül'ün Çilesi (TV Filmi) - 2005
- Güz Yangını (TV Dizisi) - 2005 - Sefa karakterini canlandırmıştır.
- 29-30 (TV Dizisi) - 2006 - Tayga karakterini canlandırmıştır.
- Sağır Oda (TV Dizisi) - 2006-2007 - Aras Dağlı karakterini canlandırmıştır.
- İlk Aşk (Sinema) - 2006
- Elveda Rumeli (TV Dizisi) - 1.Sezon (2007) ve 2.Sezon (2008)'da Arnavut Mehmet karakterini canlandırmıştır.
- Dalgakıran (TV Dizisi) - 2008
- Derdest (TV Dizisi) - 2008 - Mehmet Kandemir karakterini canlandırmıştır.
- Aşk Bir Hayal (TV Dizisi) - 1.Sezon (2009) ve 2.Sezon (2010)'da Miran Ağa karakterini canlandırmıştır.
- Korkma (TV Filmi) - 2011 - Mehmet Akif Ersoy'u canlandırmıştır.
- Zehirli Sarmaşık (TV Dizisi) - 2011 - Engin karakterini canlandırmıştır.
- Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman (Sinema) - 2012 - binbaşı Hüseyin Avni Alpaslan'ı canlandırmıştır.
- Bir Zamanlar Osmanlı (TV Dizisi) - 2.Sezon (2012)
- Böyle Bitmesin (TV Dizisi) - 1.Sezon (2012)'da Mehmet Ali karakterini canlandırmıştır.
- Korkma (TV Dizisi) - 2012 - Mehmet Akif Ersoy'u canlandırmıştır.
- Taş Mektep (Sinema) - 2012 - Yüzbaşı Tevfik karakterini canlandırmıştır.
- Osmanlı'da Derin Devlet (TV Dizisi) - 2013 - Pehlivan Halil Ağa'yı canlandırmıştır.
- Diğer Yarım (TV Dizisi) - 2014 - Ecevit karakterini canlandırmıştır.
- Tanıklar (TV Dizisi) - 2014 - Gaffar Okan'ı canlandırmıştır.
- Kara Kutu (TV Dizisi) - 2015 - Mehmet'ı canlandırmıştır.
- Diriliş Ertuğrul (TV Dizisi) - 2018 - Atsız Bey'i canlandırmıştır.
- Azize (TV Dizisi) - 2019 - Adnan Bardar'i canlandırmıştır.
- O Kız (TV Dizisi) - 2022- Fevzi karakterini canlandırmaktadır.
- Kum Zambağı (Sinema filmi) - Yakında - Ekrem