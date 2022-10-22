Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişi Orhan Karakurt kimdir? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Birçok kişi tarafından merak edilen isimlerden birisi olan Orhan Karakurt kaç yaşında, nereli? Sorularını sizler için yanıtladık. Peki, Orhan Karakurt kimdir? Orhan Karakurt kaç yaşında, nereli?

Orhan Karakurt kimdir? Sorusu, özellikle gündeme gelen haberlerin ardından birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Orhan Karakurt hakkında birçok detay merak ediliyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Merak edilen sorular arasında Orhan Karakurt kimdir? Ve Orhan Karakurt kaç yaşında, nereli? Gibi sorular yer alıyor. Peki, Orhan Karakurt kimdir? Orhan Karakurt kaç yaşında, nereli?

ORHAN KARAKURT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tüm programlarda anonsları yapan isim olan Karakurt, evli ve üç çocuk babası. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı. Karakurt, hikayesini şu şekilde anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."