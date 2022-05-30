Orhan Karadaş kimdir? RTÜK üyesi Orhan Karadaş kim, nereli, kaç yaşında? Orhan Karadaş hayatı ve biyografisi! - Haberler

Orhan Karadaş kimdir? Radyo, Televizyon Üst Kurumu ( Rtük ), aldığı kararlar ile gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşlar RTÜK üyelerinin hayatını merak ediyor. Peki, RTÜK üyelerinden Orhan Karadaş kimdir? RTÜK üyesi Orhan Karadaş kim, nereli, kaç yaşında? Orhan Karadaş hayatı ve biyografisi! haberimizde...

ORHAN KARADAŞ KİMDİR?

1960 yılında Kars Sarıkamış'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Sarıkamış'ta tamamladı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra Türk Haberler Ajansı'nda gazeteciliğe başladı. Askerlik görevini Manisa Demirci'de Yedek Subay Askerlik Şube Başkanı olarak yerine getirdi.

Türkiye Gazetesi'nde Parlamento Muhabiri, İstihbarat Şefi, Haber Müdürü olarak görev yaptı. TGRT Haber Müdürlüğü görevinde bulundu. 1999 Milletvekili genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ikinci sıra Kars Milletvekili adayı oldu. 2001 yılında Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı olarak başladığı görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. TÜRKGÜN Gazetesi'nin kurucuları arasında yer aldı ve bu gazetede Genel Yayın Yönetmenliği ile köşe yazarlığı görevlerinde bulundu. 29 Haziran 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılan oylamayla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine, daha sonra ise Üst Kurul Başkan vekilliği görevine seçildi. Sürekli basın kartı sahibidir. Evli, Zeynep Ecehan ve Zehra Nilhan'ın babasıdır.

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