Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Orhan İmamoğlu kimdir? Orhan İmamoğlu kimdir? Yeni Bingöl müftüsü Orhan İmamoğlu kimdir?

BİNGÖL MÜFTÜSÜ ATAMA KARARNAMESİ



YENİ BİNGÖL MÜFTÜSÜ ORHAN İMAMOĞLU KİMDİR?.

03.01.1977 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Tatvan Fuar İlkokulunda tamamladıktan sonra Yatılı olarak kazandığı Zile İmam Hatip Lisesini 1994 yılında bitirdi. 1994–1999 yılları arasında 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat fakültesi, 1999–2003 yılları arasında da 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim dalında Yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana bilim dalı Tefsir bilimi dalında Doktoraya devam etmektedir. 1997 yılında başlamış olduğu İmam-Hatiplik görevi sonrasında 2000–2003 yılları arasında Erzurum M. Nuri YILMAZ Eğitim Merkezinde Vaizlik ve Müftülük İhtisas kursunu tamamladıktan sonra 2003–2005 yılları arasında Van İli Gevaş İlçesinde vaizlik yaptı. 01.11.2005–28.02.2008 tarihleri arasında Diyarbakır İli Hani ilçesinde, 2008–2010 yılları arasında Muş İli Korkut İlçesinde, 2010-2014 yılları arasında Hasköy'de 2014-2019 yılları arasında Ahlat'da Müftülük yaptıktan sonra 29/07/2019 tarihinde Konyaaltı İlçesine atandı.

Halen Konyaaltı Müftüsü olarak görevine devam eden Orhan İMAMOĞLU, evli olup 4 çocuk babasıdır.