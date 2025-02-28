Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar

Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama

Özel'in tarihi çağrıya ne diyeceği merak konusuydu: İzin vermeyeceğiz
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç

Orhan İmamoğlu kimdir? Yeni Bingöl müftüsü Orhan İmamoğlu kimdir?

Orhan İmamoğlu kimdir? Yeni Bingöl müftüsü Orhan İmamoğlu kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre yeni müftü atamaları yapıldı. Peki, Orhan İmamoğlu kimdir? Yeni Bingöl müftüsü Orhan İmamoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Orhan İmamoğlu kimdir? Orhan İmamoğlu kimdir? Yeni Bingöl müftüsü Orhan İmamoğlu kimdir?

BİNGÖL MÜFTÜSÜ ATAMA KARARNAMESİ

Orhan İmamoğlu kimdir? Yeni Bingöl müftüsü Orhan İmamoğlu kimdir?


YENİ BİNGÖL MÜFTÜSÜ ORHAN İMAMOĞLU KİMDİR?.

03.01.1977 tarihinde Bitlis ili Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Tatvan Fuar İlkokulunda tamamladıktan sonra Yatılı olarak kazandığı Zile İmam Hatip Lisesini 1994 yılında bitirdi. 1994–1999 yılları arasında 100. Yıl Üniversitesi İlahiyat fakültesi, 1999–2003 yılları arasında da 100. Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim dalında Yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Akdeniz Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Ana bilim dalı Tefsir bilimi dalında Doktoraya devam etmektedir. 1997 yılında başlamış olduğu İmam-Hatiplik görevi sonrasında 2000–2003 yılları arasında Erzurum M. Nuri YILMAZ Eğitim Merkezinde Vaizlik ve Müftülük İhtisas kursunu tamamladıktan sonra 2003–2005 yılları arasında Van İli Gevaş İlçesinde vaizlik yaptı. 01.11.2005–28.02.2008 tarihleri arasında Diyarbakır İli Hani ilçesinde, 2008–2010 yılları arasında Muş İli Korkut İlçesinde, 2010-2014 yılları arasında Hasköy'de 2014-2019 yılları arasında Ahlat'da Müftülük yaptıktan sonra 29/07/2019 tarihinde Konyaaltı İlçesine atandı.

Halen Konyaaltı Müftüsü olarak görevine devam eden Orhan İMAMOĞLU, evli olup 4 çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
img

Özellikle Mourinho'nun cezası öyle böyle değil
img

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası

Özellikle Mourinho'nun cezası öyle böyle değil
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır

Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.