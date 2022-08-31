İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Korosu'nda şef Neriman Tüfekçi'nin yardımcılığını ve şefliğini yaptı. Hayatı merak edilen Orhan Hakalmaz araştırılıyor. Peki, Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, nereli? Orhan Hakalmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Sırasıyla Karatren, Destegül, Sevilir, Türkü Yolu, Yalan Dünya, Türkü Yılı, Sevdam Sazım, Hediyem Olsun, Türküler Seni Bekler ve Aheste albümlerini çıkardı. Peki, Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, nereli? Orhan Hakalmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORHAN HAKALMAZ KİMDİR?

Aslen Bayburtlu olan Orhan Hakalmaz, 10 Kasım 1964'te Samsun'da doğdu. Müziğe olan ilgisi 6 yaşındayken babası tarafından keşfedildi ve bağlama ile tanıştı. 8 yaşında katıldığı Karadeniz Altınses Yarışması'nda birinci oldu. 12 yaşında İstanbul Radyosu Amatör Ses İmtihanına girerek bant yapma hakkı kazandı. Birçok kez İstanbul Radyosu'nda "Çocuk Saati" adlı programa katılıp türkü söyleyip bağlama çaldı.

1977 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı giriş imtihanlarını kazanarak öğrenimine başladı. Konservatuarda Nida Tüfekçi'nin ve pek çok değerli hocamızın öğrencisiydi. 1988 yılında 11 senelik eğitimini bitirip mezun oldu ve aynı yıl öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 1991'de İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü THM Alanı'nda yüksek lisans yaptı.

Tez olarak "Ege Bölgesi Ağır Zeybeklerin İncelenmesi" adlı çalışmayı savundu. Orhan Hakalmaz, 1994'te İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Korosu'nda şef Neriman Tüfekçi'nin yardımcılığını ve şefliğini yaptı. TRT Radyosu'nun THM konserlerinde solist, korist ve bağlama sanatçısı olarak yer aldı. 2000 yılında İTÜ'deki görevinden ayrıldı.

Sırasıyla Akra FM, Radyo 7 ve Radyo 15'te radyo programları ve Kanal 7, ATV, Samanyolu TV, TRT-1, TRT-İNT, Kral TV ve TRT Müzik'te "Türkü Gecesi" isimli 500'e yakın TV programı yaptı. 2002'de Karaman Türk Dil Bayramı'nda 'Türkçe'nin En İyi Kullanıldığı Program', 2003'te MGD'den 'Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı', 2005'te Kral TV'den 'Yılın En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı' ve Radyo 15'ten 'Yılın En Çok İstek Alan Sanatçısı' ödülleri, aldığı yüzlerce ödülden bazılarıdır. Yurtiçi ve yurtdışında çok konser veren sanatçılarımızdandır.

Sırasıyla Karatren, Destegül, Sevilir, Türkü Yolu, Yalan Dünya, Türkü Yılı, Sevdam Sazım, Hediyem Olsun, Türküler Seni Bekler ve Aheste albümlerini çıkardı. 2003 yılında Hakalmaz Müzik adlı kendi şirketini kurdu ve ilk yapımı 2007'de "Kent Ozanları"nın "Gönülden" isimli albümü oldu. İkinci yapım, 2007 Ramazan Ayında Orhan Hakalmaz'ın "İnsanı Yetiştiren Türküler 1" adlı ilahi albümü oldu. Son yapımı ise 2018'de Orhan Hakalmaz'ın "Bu Vatan Bizim" adlı albümüdür.

12 Eylül 2008'de doğduğu yer olan Samsun Kadifekale mahallesi Kocatepe sokağın adı, Orhan Hakalmaz Sokağı olarak değiştirilmiştir. Halen konser, TV ve stüdyo çalışmalarına devam eden sanatçı, Özlem Hanım'la evli olup Ezgi ve Sinan'ın babasıdır.