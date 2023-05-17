Orhan Gencebay öldü mü? SON DAKİKA! Orhan Gencebay öldü iddiası doğru mu?

Sosyal medyada gündem olan Orhan Gencebay öldü iddiası üzerine Orhan Gencebay öldü mü sorusu gündeme taşındı. Peki Orhan Gencebay öldü mü? Orhan Gencebay öldü iddiası doğru mu?

Orhan Gencebay öldü mü? Sosyal medyada gündem olan Orhan Gencebay öldü iddiası üzerine Orhan Gencebay öldü mü sorusu gündeme taşındı. Peki Orhan Gencebay öldü mü? Orhan Gencebay öldü iddiası doğru mu? İşte detaylar!

ORHAN GENCEBAY ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada Orhan Gencebay'ın öldüğü yönünde iddialar yer aldı. Ancak Orhan Gencebay'ın vefat ettiğine dair dolaşan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oğlu Altan Gencebay, babasının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti.

Orhan Gencebay'ın kızı Seda Han Gencebay da Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile iddiayı yalanladı:

ORHAN GENCEBAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Orhan Gencebay ya da gerçek adıyla Orhan Kencebay, 4 Ağustos 1944 Samsun doğumlu Türk besteci, ses sanatçısı, şair, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, müzik direktörü ve oyuncudur.

Arabesk müzik olarak adlandırılan, fakat kendisinin bu terimi "yanlıştır ve eksiktir" gerekçesiyle reddedip Serbest Türk müziği, özgür Türk müziği, serbest çalışmalar ve Gencebay müziği gibi kavramlarla adlandırdığı, 1960'larda yayılan Türk müziği tarzının yaratıcı ve öncülerindendir. Gencebay, 33. Türkiye Hükûmeti'nde Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına 1998'de layık görülmüştür.

Orhan Gencebay