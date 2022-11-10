Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Orhan Çekiç geliyor. Orhan Çekiç'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Orhan Çekiç kimdir? Orhan Çekiç kaç yaşında, nereli? Orhan Çekiç Atatürk videosu izle! İşte detaylar...

Dr.Orhan Çekiç'in Atatürk'ün son anlarını anlattığı videosu sosyal medyada ses getirdi. Orhan Çekiç'in hayatı merak konusu oldu. Orhan Çekiç'in kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Orhan Çekiç kimdir? Orhan Çekiç kaç yaşında, nereli? Orhan Çekiç Atatürk videosu izle! Detaylar haberimizde...

ORHAN ÇEKİÇ KİMDİR?

Orhan Çekiç, 1943 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelmiştir. 1966 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Çekiç, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora derecesi almıştır. "Uluslararası Terörizm ve Ermeni Terörü" başlıklı araştırmasıyla 1983 Şevket Bilgin Ödülü'nü kazanmıştır. Sivas'tan Ankara'ya İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e, 1938 Son Yıl, Samsun'dan Erzurum'a, Mondros'tan İstanbul'a / İmparatorluktan Cumhuriyete adında kitapları bulunmaktadır. Orhan Çekiç aynı zamanda Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürüdür.