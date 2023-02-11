Kahramanmaraş'taki deprem de kızının ve insanların kurtarılması için büyük çaba sarf eden Aydın'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Orhan Aydın kimdir? Orhan Aydın kaç yaşında, nereli? Orhan Aydın'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORHAN AYDIN KİMDİR?

Türk tiyatrocu, oyuncu ve yazar Orhan Aydın, 22 Mart 1947 tarihinde dünyaya geldi.

Tiyatroya Ankara Yenimahalle Halkevi'nde başladı. Şimdiye kadar Ankara Halk Tiyatrosu, Çağdaş Sahne, Öncü Sahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Yeni Tiyatro, Nâzım Oyuncuları, Tiyatroist gibi tiyatrolarda, 100'e yakın oyunda oyuncu ve/veya yönetmen olarak yer aldı. Tiyatro alanıyla ilgili yayımlanmış onlarca makalesi bulunuyor. Birçok sinema filmi ve televizyon yapımlarında da rol aldı. Aslen Artvin, Şavşatlı'dır.

Orhan Aydın'ın tiyatro hayatı ortaokul son sınıfta başlayıp uzunca bir süre Ankara Halkevleri'nde devam etti.

1976 yılında kendi yazdığı ve yönettiği oyunla, İstanbul'da okullar arası bir tiyatro yarışmasında birincilik kazandı. Bu başarı ile dikkatleri üzerine çeken Orhan Aydın, 1976-1978 yılları arasında TRT İstanbul Çocuk Radyosu'nda çocuk saati programları yaptı. Büyük beğeni toplayan bu programlar sonrasında TRT'de birçok programda yer aldı.

1980 yılında TRT'de yayımlanan 5 Dakika adlı programda Kavruk Hasan tiplemesiyle daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

1992 yılında yapımcılığını Selim Soydan'ın, yönetmenliğini Bilge Olgaç'ın üstlendiği ve başrollerinde Aytaç Arman, Halil Ergün, Levent Ülgen, Şerif Sezer'in yer aldığı Kurşun Adres Sormaz adlı sinema filminde hakim rolünü canlandırdı.

Pazartesi günü Kahramanmaraş merkez üssü meydana gele 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkımlara neden oldu. Anneannesinin cenazesi için annesiyle birlikte Hatay'a giden oyuncu Orhan Aydın'ın kızı da depremde enkaz altında kaldı. 6 gündür enkaz altında olan Eylem Şafak Aydın, bu sabah yaşamını yitirdi.

"36 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞILARAK ENKAZDAN ÇIKARILDI"

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi vererek " Orhan Aydın'a güzel bir haber veremedik. Çok üzgünüm. 36 saat kesintisiz süren çalışma sonrası değerli kızı Eylem Şafak Aydın enkazdan çıkarıldı. Başımız sağ olsun" dedi.