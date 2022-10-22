AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısı olan Orhan Atalay'ın hayatı merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından arama motorunda "Orhan Atalay kimdir? Orhan Atalay kaç yaşında, nereli?" diye konu başlıkları araştırılıyor. Peki, Orhan Atalay kimdir? Orhan Atalay kaç yaşında, nereli? Orhan Atalay hayatı ve biyografisi nedir?

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Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Biri çeviri olmak üzere, yayımlanmış 4 kitabı bulunan Orhan Atalay'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Orhan Atalay kimdir? Orhan Atalay kaç yaşında, nereli? Orhan Atalay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ORHAN ATALAY KİMDİR?

Orhan Atalay, 1 Aralık 1965'te Ardahan Göle'de dünyaya geldi. Babasının adı Bedirhan, annesinin adı Serfinaz'dır.

İlahiyatçı, Öğretim Üyesi; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede Temel İslami Bilimler alanında bitirdi. 2007 yılında profesör oldu.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Biri çeviri olmak üzere, yayımlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.

24. Dönemde Ardahan Milletvekili seçildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanlığı yaptı. AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Genel Başkan Yardımcısıdır.

Çok iyi derecede Arapça, Farsça ve İngilizce bilen Orhan Atalay, evli ve 1 çocuk babasıdır.