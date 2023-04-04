Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Ankaragücü'ne elenen Trabzonspor'da istifa Abdullah Avcı'nın yerine teknik direktörlük görevini sürdüren Orhan Ak istifasını sundu. Peki, Orhan Ak istifa etti mi? Orhan Ak yerine kim gelecek?

ANkaragücü ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında kazanan taraf Ankaragücü oldu. Maç sonrası Orhan Ak gündem oldu. Orhan Ak istifa etti mi? Orhan Ak yerine kim gelecek?

ORHAN AK İSTİFA ETTİ Mİ?

OrhanAk, "Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Kafkas ile haber ulaştırdım. Oyuncularımla da vedalaştım. Kulübün önünü açmak lazım. Bazen olmuyor. İçeriden birisinin kalması demek ki doğru değilmiş. Herkes hakkını helal etsin. Trabzonspor'u yenmek bu kadar kolay olmamalı. Kapanış benim adıma üzüntülü oldu." dedi.