Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 119 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 38 generalin ataması yapıldı. Merak edilenler arasında ise Orgeneral Kemal Yeni kaç yaşında, nereli? Ege Ordusu Komutanlığı'na kim atandı? soruları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 187 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Arama motorlarında ise Orgeneral Kemal Yeni kaç yaşında, nereli? Ege Ordusu Komutanlığı'na kim atandı? soruları aratılıyor.

ORGENERAL KEMAL YENİ KİMDİR?

Kemal Yeni (d. 12 Mart 1963, Mersin) Türk asker. Mevcut Ege Ordusu Komutanı.

12 Mart 1963 tarihinde Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Evcili köyünde doğdu.

1985'te Kara Harp Okulundan topçu teğmen rütbesiyle mezun oldu. Topçu ve Füze Okulundaki sınıf eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli topçu ve hava savunma birliklerinde takım ve batarya komutanlığı yaptı. 1997'de Kara Harp Akademisine girdi ve kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Sonrasında eğitim birliklerinde ve şube müdürlüklerinde çalıştı. NATO liderliğinde Bosna-Hersek'e giden Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvetinde görev yaptı.

2000-2003 yılları arasında Napoli'de bulunan AFSOUTH karargâhında özellikle Barış İçin Ortaklık tatbikat planlamacısı olarak görev yapmıştır. 2003-2005 arası 1. Mekanize Piyade Taburu komutanlığı yapmıştır.

2005'te topçu kurmay albay rütbesine terfi etmiştir. Bu rütbede ATASE Plan ve Koordinasyon şube müdürlüğü, Tatvan'da 10. Motorize Piyade Tugayı kurmay başkanlığı ve komutan yardımcılığı ve Genelkurmay Strateji Daire Başkanlığı Millî Strateji şube müdürlüğü yapmıştır. 2011'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2011-2015 arası 58. Topçu Tugayı komutanlığı yaptı.

2015'te tümgeneral rütbesine terfi etti. 2015-2016 arası Genelkurmay Lojistik daire başkanlığı görevinde bulundu.

ÖZSOY SİBER SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NA GETİRİLDİ

Listeye göre, Tümgeneral Burhan Aktaş Genelkurmay Personel Başkanlığına, Tuğgeneral Sait Cengiz Özsoy Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığına getirildi.

TÜMAMİRAL KAYA MAYIN FİLOSU KOMUTANLIĞINA ATANDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amiral Atama Listesi'ne göre Koramiral İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına, Tümamiral Mustafa Kaya Mayın Filosu Komutanlığına atandı. Tuğamiral Mehmet Savaş Eser Deniz Hava Komutanı, Tuğamiral Mustafa Biçen ise Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapacak.

TÜMGENERAL ÖZMEN HAVA SAVUNMA KOMUTANLIĞI'NA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı General Atama Listesi'ne göre de, Orgeneral İsmail Güneykaya Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına, Korgeneral Erdoğan Gür Hava Eğitim Komutanlığına, Tümgeneral Ergin Dinç Hava Harp Okulu Komutanlığına, Tümgeneral Ali Özmen Hava Savunma Komutanlığına, Tümgeneral Kemal Turan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığına atandı.