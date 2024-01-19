Üye Girişi
Haberler

Orgeneral Bayraktaroğlu, Bolu Komando Tugayını ziyaret etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, eğitimleri yerinde denetledi. Bayraktaroğlu, komandoların eğitimlerini yerinde denetleyerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Bolu Komando Tugayını ziyaret etti

BOLU - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, eğitimleri yerinde denetledi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'nu, Bolu Komando Tugayı askerleri "komando yemini" ile karşıladı.

"Bolu Komando Tugayı'nın başarılarını anlatmaya zamanımız yetmez"

Komandolara seslenen Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Bolu Komando Tugayı'nın başarılarından bahsederek, "2016 yılından itibaren Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de icra ettiğimiz sınır ötesi harekatlarda komando birlikleri üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Özellikle 1990 yıllarında Bolu Komando Tugayı'nın başarılarını anlatmaya zamanımız yetmez. O dönemde teröristlerin korkulu rüyası olmuştur. Bugün de korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Vazifenizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan gayret ve şiddetle yapacağınıza inancımız tamdır. Komandolar Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, komandoların eğitimlerini yerinde denetleyerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Komandolar, Tugay içerisindeki eğitim parkurunda operasyon anlarını birebir canlandırdı. Ziyaret çerçevesinde geçit töreni de yapıldı. Bayraktaroğlu, yemeğini de yine komandolarla beraber yedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Orgeneral Komando Kara Bolu Genel Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 1. Bölüm tek parça HD izle 19 Ocak Cuma! Hadise sevgilisi var mı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? 20 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 47. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV 19 Ocak Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 19 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 19 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 19 Ocak Ateş Kuşları 39. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! Lynne Marta kimdir? Lynne Marta filmleri neler? Lynne Marta neden öldü, hastalığı nedir? Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title