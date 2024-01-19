Orgeneral Bayraktaroğlu, Bolu Komando Tugayını ziyaret etti

BOLU - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek, eğitimleri yerinde denetledi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bolu'daki 2'nci Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu'nu, Bolu Komando Tugayı askerleri "komando yemini" ile karşıladı.

"Bolu Komando Tugayı'nın başarılarını anlatmaya zamanımız yetmez"

Komandolara seslenen Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Bolu Komando Tugayı'nın başarılarından bahsederek, "2016 yılından itibaren Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de icra ettiğimiz sınır ötesi harekatlarda komando birlikleri üzerine düşen görevi layığıyla yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. Özellikle 1990 yıllarında Bolu Komando Tugayı'nın başarılarını anlatmaya zamanımız yetmez. O dönemde teröristlerin korkulu rüyası olmuştur. Bugün de korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Vazifenizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan gayret ve şiddetle yapacağınıza inancımız tamdır. Komandolar Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, komandoların eğitimlerini yerinde denetleyerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Komandolar, Tugay içerisindeki eğitim parkurunda operasyon anlarını birebir canlandırdı. Ziyaret çerçevesinde geçit töreni de yapıldı. Bayraktaroğlu, yemeğini de yine komandolarla beraber yedi.