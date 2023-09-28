Star ekranlarında yayınlanan Organize İşler filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Organize İşler filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filminin konusu ne? Organize İşler oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Organize İşler filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filminin konusu ne? Organize İşler oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

ORGANİZE İŞLER KONUSU NE?

Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusu Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır.

ORGANİZE İŞLER KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir.

ORGANİZE İŞLER OYUNCU KADROSU!

Yılmaz Erdoğan

Tolga Çevik

Demet Akbağ

Altan Erkekli

Özgü Namal

Cem Yılmaz

Erdal Tosun

Tuncer Salman

Öner Erkan

Ersin Korkut

Ebru Akel

Cezmi Baskın

Salih Kalyon

Başak Köklükaya