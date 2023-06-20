Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filminin konusu ne? Organize İşler oyuncu kadrosu!
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Star ekranlarında yayınlanan Organize İşler filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Organize İşler filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filminin konusu ne? Organize İşler oyuncu kadrosu! İşte detaylar...
Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Organize İşler filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler oyuncuları kimler? Organize İşler filminin konusu ne? Organize İşler oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...
Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusu Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır.
Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir.
Yılmaz Erdoğan
Tolga Çevik
Demet Akbağ
Altan Erkekli
Özgü Namal
Cem Yılmaz
Erdal Tosun
Tuncer Salman
Öner Erkan
Ersin Korkut
Ebru Akel
Cezmi Baskın
Salih Kalyon
Başak Köklükaya