Vizyona girdiği tarihten beri büyük ses getiren Organize İşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. 2005 yılında çekilen film günümüzde hala severek izleniyor. Organize İşler nerede çekildi izleyenler tarafından merak ediliyor. Organize İşler konusu ve oyuncuları kim gündeme geliyor. Organize İşler nerede çekildi? Organize İşler oyunları kim, konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

ORGANİZE İŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekanda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekanlar Saklıköy Country Club'ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır.

ORGANİZE İŞLER FİLM KONUSU

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmi.

ORGANİZE İŞLER OYUNCU KADROSU

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Tolga Çevik (Süpermen Samet)

Demet Akbağ (Nuran Ocak)

Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)

Özgü Namal (Umut Ocak)

Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)

Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)

Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)

Öner Erkan (Silvio)

Ebru Akel (Nilüfer)

Başak Köklükaya (Nergis)

Berfin Erdoğan (Nazlı)

Salih Kalyon (Cemil)

Cezmi Baskın (İzzet Ayna)

Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)

Neslihan Yeldan (Lalezar)

Deniz Erdoğan (Mıcır Duralmaz)

Ayberk Atilla (Köylü)

Bican Günalan (İbrahim)

Osman Gidişoğlu (Ercüment)

Şener Kökkaya (Altındiş İzzet)

Nuri Gökaşan (Savcı)

Osman Wöber (Komiser)

İclal Aydın (Hilal)

Sinan Bengier (Melih Abi)

Berrak Tüzünataç (Ebru)

Ferhat Yılmaz (Sami)

Caner Alkaya (Arif)

Celal Tak (Semih)

Deniz Özerman (Okuldaki Veli)

Ersin Korkut (Ersin)

Erdem Baş (Hayri)

Hande Dane (Suna)

Ezgi Mola (Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Rıza)

Sarp Apak (Kemal)

Cem Aksakal (Cem)

Aydan Taş (Aydan)

Enginay Gültekin (Hayri'nin Sevgilisi)

Derya Artemel (Kemal'in Sevgilisi)

Gülhan Tekin (Elmas)

Melike Güner (Yosun)

Özgür Tanık (Şeniz)

Cahit Taş (Tiger)

Nusret Karakuş (Nusret)

Fevzi Müftüoğlu (Tetikçi Fevzi)

Vural Çelik (Kumarhane Müdürü)

Suzan Kardeş (Mefrika Hanım)

Cemile Çam (Bebek Bakıcısı)

Erhan Gölbey (Sadık)

Mustafa Canıvar (Mustafa)

Deniz Özmen (Kutluhan)

Kadir Kandemir (Atakan)

Şenol Bali (Asım Noyan 15 Yaş)

Şevket Süha Tezel (Deli Cengiz)

Önder Açıkbaş (Tabutçular)

Murat Yıldırım

Timur Acar

Onur Buldu

Umut Kurt

Batuhan Or

Onuryay Evrentan (Trafik Polisi)

Neşe Sayles (Kasiyer)

Bülent Emrah Parlak (Kitapçı)

Meral Yetil (Çantası Çalınan Kadın)

Sinem Güven (Dansöz)

Uğur Bilgin (Nazlı'nın Koruması)

Metin Keçeci (Kertenkele)

Kadir Akmaca (Fasıl Grubu)

Cem Arslan (Radyo Programcıları)

Gürhan Ateş

Sinan Kılıç

Şahin Yaylı

Ayhan Güngör

Nihat Sırdar

Türkan Avcı

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