Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetmenliğini yaptığı hem başrolünde oynadığı Organize İşler filminin kaç yılında, nerede ve ne zaman çekildiği merak konusu oldu. Filmseverlerin araştırdığı filmin detayları haberimizde.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Organize İşler filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Organize İşler filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler kaç yılında çekildi? Organize İşler nerede çekildi? Organize İşler ne zaman çekildi? Detaylar haberimizde...

ORGANİZE İŞLER KONUSU NE?

Film için ortalama olarak 150 kişi çalışmıştır. Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekânda çekilmiştir. Asım Noyan karakteri için oluşturulan ev 1500 m² büyüklüğünde bir otopark iken Yaşar Kartoğlu önderliğindeki ekip tarafından 250 m²lik bir eve dönüştürülmüştür. Bu işlem için 18 ton çelik kullanılmış ve filmden sonra sökülerek eski hâline getirilmiştir. Müslüm Duralmaz (Cem Yılmaz) karakterine ait mekânlar Saklıköy Country Club'ta çekildi. Tabut sahnesinde ise İzmir Ege Mahallesi kullanılmıştır. Ve ilk olarak Gece uçuşu bir film için kullanılmıştır. İlk kez 1:2,35 sinemaskop gösterim formatı uygulandı. Filmde yaklaşık olarak 170 kişi rol almıştır. Bu kişilerin 70 kadarı profesyoneldir.

ORGANİZE İŞLER KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir.