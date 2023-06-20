Organize İşler filminin sonunda ne oluyor? Organize İşler final sahnesi İZLE! Organize İşler filmi nasıl bitiyor?
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Star Tv'de yayınlanan Organize İşler filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Organize İşler filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler filminin sonunda ne oluyor? Organize İşler final sahnesi nasıl? Organize İşler filmi nasıl bitiyor?İşte detaylar...
Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, Organize İşler filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Organize İşler filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Organize İşler filminin sonunda ne oluyor? Organize İşler final sahnesi nasıl? Organize İşler filmi nasıl bitiyor? Detaylar haberimizde...
Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusu Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır.
Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir.Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekânda çekilmiştir.
Yılmaz Erdoğan
Tolga Çevik
Demet Akbağ
Altan Erkekli
Özgü Namal
Cem Yılmaz
Erdal Tosun
Tuncer Salman
Öner Erkan
Ersin Korkut
Ebru Akel
Cezmi Baskın
Salih Kalyon
Başak Köklükaya