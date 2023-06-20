Organize İşler filminin sonunda ne oluyor? Organize İşler final sahnesi İZLE! Organize İşler filmi nasıl bitiyor?

Star Tv'de yayınlanan Organize İşler filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Organize İşler filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Organize İşler filminin sonunda ne oluyor? Organize İşler final sahnesi nasıl? Organize İşler filmi nasıl bitiyor?İşte detaylar...

Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, Organize İşler filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Organize İşler filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Organize İşler filminin sonunda ne oluyor? Organize İşler final sahnesi nasıl? Organize İşler filmi nasıl bitiyor? Detaylar haberimizde...

ORGANİZE İŞLER KONUSU NE?

Süpermen Samet, bir gün Asım Noyan'la tanışır. Asım, işinin ehli usta çırak eğitiminden mezun, prensip sahibi bir dolandırıcıdır. Yusu Ziya Ocak, hem sosyolog hem de yazardır. Nuran Ocak ise üniversitede fizik profesörüdür. Üniversiteli Umut da çiftin biricik kızlarıdır. Duralmaz Kardeşler ise bambaşka dünyanın insanlarıdır.

ORGANİZE İŞLER KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan'ın 2005 yılında hem yönetip hem de başrolünü oynadığı, İstanbul'da çekilen dolandırıcılık hikâyesinin anlatıldığı aksiyon, komedi filmidir.Çekimler 7,5 hafta sürmüş ve 26 farklı mekânda çekilmiştir.

ORGANİZE İŞLER OYUNCU KADROSU!

Yılmaz Erdoğan

Tolga Çevik

Demet Akbağ

Altan Erkekli

Özgü Namal

Cem Yılmaz

Erdal Tosun

Tuncer Salman

Öner Erkan

Ersin Korkut

Ebru Akel

Cezmi Baskın

Salih Kalyon

Başak Köklükaya