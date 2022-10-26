Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetmenliğini yaptığı hem de başrolde oynadığı Organize İşler dizi oluyor haberleri gündeme geldi. Organize İşler'in dizi olacağı haberi sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Organize İşler'in ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Organize İşler dizi mi oluyor? Organize İşler ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Vizyona girdiği tarihten beri büyük ses getiren Organize İşler filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. 2005 yılında çekilen film bu kez yeni bir haberle gündeme geldi. Organize İşler'in dizi olacağı haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Organize İşler'in ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Organize İşler filminin dizi olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Organize İşler dizi mi oluyor? Organize İşler ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ORGANİZE İŞLER KONUSU NE?

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır. İstanbul'da masumlar, suçlular ve 'daha' suçlular vardır. Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele serisinden sonra 'kara film' tonlarında farklı bir damar yakalamaya çabaladığı filminin başrollerinde Erdoğan'ın yanısıra Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi oyuncuları da görmek mümkün.

ORGANİZE İŞLER DİZİ Mİ OLUYOR?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı 'Organize İşler' filminin, dizi olacağı haberleri gündeme geldi. Organize İşler'in Disney Plus'ta 3 sezonluk bir dizi olarak yayınlanması için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

ORGANİZE İŞLER NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Organize İşler, Yılmaz Erdoğan tarafından Disney+ için oluşturulan ve yakında dijital platformda yerini alacak Türk mini internet dizisidir. Organize işler dizisinin ne zaman yayınlanacağı hakkında net bir açıklama bulunmamaktadır.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI KONUSU NE?

Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır. Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır. İstanbul'da masumlar, suçlular ve 'daha' suçlular vardır. Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele serisinden sonra 'kara film' tonlarında farklı bir damar yakalamaya çabaladığı filminin başrollerinde Erdoğan'ın yanısıra Tolga Çevik, Demet Akbağ, Özgü Namal ve Cem Yılmaz gibi oyuncuları da görmek mümkün.