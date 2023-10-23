Oreo İsrail malı mı? Oreo hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Oreo İsrail malı mı? Oreo hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen k onulardan biri olan Oreo markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Oreo İsrail malı mı? Oreo hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

OREO HANGİ ÜLKENİN MALI?

"Mondelez International, Inc. dünya çapında faaliyet gösterdiği 150 ülkede insanları doğru atıştırmaya teşvik eder.2018 yılı cirosu yaklaşık 26 milyar Amerikan Doları olan MDLZ, atıştırmalığın geleceğini bisküvide Oreo, belVita ve LU; çikolatada Cadbury Dairy Milk ve Milka ve Toblerone; şekerde Sour Patch Kids ve sakızda Trident markalarıyla şekillendiriyor. Mondelez International, Standard and Poor's 500, NASDAQ 100 ve Dow Jones Sustainability Index'in bir üyesi olmaktan gurur duyar.