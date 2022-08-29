Oreo arasında tatlı bir krem dolusu olan iki çikolata gofretinden oluşan ve "Çikolatalı Sandviç Çerezler" olarak pazarlanan bir sandviç bisküvidir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan versiyon Mondelez International'ın Nabisco bölümü tarafından yapılmıştır. Tüm dünyada sevilerek ve sıklıkla tüketilen Oreo hakkında konuşulanlar tüketicilerin kafasını karıştırdı. Oreo'da salmonella var mı? Salmonella nedir? Nasıl bulaşır? Soruları gündemde.

Son zamanlarda gündem olan salmonella bakterisi tüketicileri korkutmakta. Bir süre önce ortaya çıkan konu olan, Kinder'de bulunan salmonella bakterisi üzerine Oreo'da salmonella var mı? Salmonella nedir? Nasıl bulaşır? Gibi soruları araştıran tüketiciler için konuyu araştırdık. Oreo'un üretildiği 3 büyük üretim yerinin kapatılması üzerine tüketicinin aklındaki Oreo'da salmonella var mı? soruları daha da yoğunlaşmaya başladı.

OREO'DA SALMONELLA VAR MI?

Oreo, Mikado ile Pepito'nun üreticisi Mondelez'in yaptığı açıklama şu şekilde; "Haziran ayında tedarikçimizden Salmonella kontaminasyonu hakkında gelen bir uyarının ardından, önlem olarak çikolatanın tedarik edildiği Mondelez'in üretim tesislerinde detaylı bir kontrol gerçekleştirilmiş ve sağlığa zarar verecek herhangi bir duruma rastlanmamıştır. Bununla birlikte Türkiye'ye gelen ürünlerin hiçbiri bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmemektedir."

Piyasada bulunan ürünlerinin güvenilir olduğunu söyleyerek şu sözleri ekledi; "Gerekli tüm kontrollerin yapılmasının ve takip önlemlerinin alınmasının ardından, piyasalardaki tüm Mondelez ürünlerinin güvenli olduğunu teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz."

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen, çubuksu, Gram-negatif bir enterobakteri cinsidir. Salmonella türleri hareketlidir (motildir), hidrojen sülfür üretirler.Salmonella bakterisi, hayvanlar ve insanlar adına patojen olan bakteridir. Vücutta enfeksiyon yaratır. Bağırsaklarda sağlık sorunu yaratır. İnsandan insana ve hayvandan insana şeklinde bulaşım gösterir.

SALMONELLA NASIL BULAŞIR?

Yiyecekler ve hayvanlar yoluyla bulaşır. Temizlik yetersizliği nedeniyle ortaya çıkar. Kertenkele, yılan sürüngenler ve tavuk, domuz gibi hayvanlar teması ile bulaşır. Deniz ürünleri, kemirgenler ve ıslak tezgah yüzeylerinde kolayca ürer.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

• Karında ağrı

• Ateş

• Halsizlik

• İleri derece ishal

• Kanlı idrar

• Baş ağrısı

• Ağız kuruluğu

Önemli not: Hastalıkların belirtileri birbirine benzerlik gösterebilir bu nedenle tüm sağlık uygulamalarında öncelikle hekime başvurun. Doktorunuzun tavsiyesine göre hareket edin.