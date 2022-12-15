TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Ordu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusu da merak ediliyor. Ordu TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi, konuya ilişkin en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Ordu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ordu TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi! Ordu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuru yaptı. Başvuru yapan adaylar ise Ordu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Sorusunu araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Ordu etabı merak ediliyor. Peki, Ordu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Ordu TOKİ kura sonucu 2022 isim listesi! Ordu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı!

ORDU TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurmuştu. Mersin, Hatay, Ordu, Aksaray, Konya kura çekiliş tarihleri henüz belli olmadı. Sosyal konut projesi kapsamında ilk olarak Ardahan ve Şırnak'ta kuralar çekildi. Ordu için henüz kura çekimi gerçekleştirilmediği için, Ordu TOKİ kura sonuçları henüz açıklanmadı.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ, Twitter hesabı üzerinden TOKİ 4. etap kura takvimini paylaştı. Takvimde Ordu TOKİ kura çekimi ise 15-16 Aralık tarihinde yer almakta.

E- DEVLET ORDU TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.