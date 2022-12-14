TOKİ sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Ordu TOKİ kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor ve Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Peki, Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman? Ordu TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta? 2022 Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Ordu için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Ordu etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Peki, Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman? Ordu TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta? 2022 Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

TOKİ, Twitter hesabı üzerinden TOKİ 4. etap kura takvimini paylaştı. Takvimde Ordu TOKİ kura çekimi ise 15-16 Aralık tarihinde yer almakta.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Ordu TOKİ kura çekimi ise 15-16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecektir.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.

2022 Ordu kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısım üzerinden TOKİ kura sonuçlarına ulaşabilir.

ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI