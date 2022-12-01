Ordu TOKİ kura çekilişi ne zaman? Ordu TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Ordu etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman? Ordu TOKİ kura çekimi ne zaman? Ordu TOKİ kura çekimi saat kaçta?

ORDU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Ordu kura çekimi sonuçları açıklandı. Sonuçlar için tıklayınız .

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konut -Konut Arsası -Sanayi Sitelerinin olacağı projeden Gençler -Emekliler -Şehit Yakınları-Gaziler -Engelliler faydalanabilecek.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

25 yaşını doldurmuş olmak.

Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikamet ediyor olmak.

TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak.

Hanehalkı adı altında yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.

Anadolu'da 14 bin TL, Ordu'da ise 16 bin TL'nin altında hane geliri olanlar projeye başvuru yapabilecek.

BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.