Ordu semtinde 11 Temmuz öğlen saatlerinde meydana gelen su kesintisi hakkında vatandaşlar araştırmalar yapıyor. Ordu su kesintisi ne zaman gelecek? 11 Temmuz Ordu sular ne zaman gelecek? Ordu su kesintisi ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde.

Ordu su kesintisi ne zaman gelecek? 11 Temmuz Ordu sular ne zaman gelecek? Ordu su kesintisi ne zaman bitecek? 11 Temmuz günü öğlen saatlerinde Ordu'da meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar arama motorlarında Ordu'da suların ne zaman geleceği hakkında araştırmalar yaptı. Peki, Ordu su kesintisi ne zaman gelecek? 11 Temmuz Ordu sular ne zaman gelecek? Ordu su kesintisi ne zaman bitecek?

ORDU SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

11 Temmuz öğlen saatlerinde meydana gelen su kesintisi ile ilgili detaylar Oski'nin internet sitesinde şöyle yer aldı: