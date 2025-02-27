Ülke genelinde son haftalarda etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde devam ediyor. Meteorolojik veriler ışığında karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Kar yağışının zayıflamasına rağmen, bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Ordu okullar tatil mi? 28 Şubat Cuma Ordu okullar yok mu? (Ordu VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da Çığ Riskine Dikkat!

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Bölgede mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının da artacağı ve Pazartesi gününden itibaren mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Çığ tehlikesi, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliğinden 28 Şubat Cuma günü ile ilgili tatil duyurusu yapıldı.,

Duyuru:

Bazı ilçelerimizde oluşan yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle;

Gürgentepe ilçemizin tamamında,

Akkuş İlçemizin; Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında,

Çaybaşı İlçemizin; İlküvez İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlkokulu/Ortaokulu, Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulu, Aşıklı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Çakırlı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulunda, ayrıca temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için,

28 Şubat 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ORDU HAVA DURUMU

28 ŞUBAT CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ORDU

28 Şubat Cumartesi günü Ordu'da bazı ilçelerde eğitime ara verildi.