Ülke genelinde son haftalarda etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde devam ediyor. Meteorolojik veriler ışığında karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları dikkatle takip ediliyor. Kar yağışının zayıflamasına rağmen, bazı bölgelerde eğitim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Ordu okullar tatil mi? 27 Şubat Perşembe Ordu okullar yok mu? (Ordu VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI!)

METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2025) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ordu OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu Valiliğinden 27 Şubat Perşembe günü ile ilgili tatil duyurusu yapıldı.

Duyuru:

BASIN DUYURUSU

İlimizde etkili olan kar yağışı sonrasında meydana gelen don ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek risklere karşı;

Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ilçelerimizin tamamında,

Altınordu İlçemizin; Eyüplü İlkokulu/Ortaokulu, Bayadı İlkokulu/Ortaokulu, Saraycık İlkokulu/Ortaokulu, Kökenli İlkokulu/Ortaokulu, Öceli İlkokulu/Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki tüm temel eğitim ve özel eğitim öğrencileri için,

Fatsa İlçemizin; Aslancami Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikçeli İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu, İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu, Demirci Birleşmiş Sınıflı İlkokulu, Ilıca İlkokulu/ Ortaokulunda, ayrıca bu mahallelerden taşımalı olarak ilçe merkezinde bulunan okullara gelen öğrenciler için,

Gülyalı İlçemizin; Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesine; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Ayrılık, Alibey, Sayaca, Taşlıçay mahallerinden taşımalı servis ile gelen öğrenciler ile Turnasuyu İlkokulu ve Ortaokuluna Turnasuyu mahallesi Çobanlı Uluca, Yukarı Kargın mevkilerinden taşımalı servisle gelen öğrenciler için,

İkizce ilçemizin; İlçe merkezindeki okullar hariç diğer mahallelerinde bulunan okullarında,

Perşembe ilçemizin; Kırlı İlkokulu/Ortaokulu, Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu, Medresönü İlkokulu/Ortaokulu, İsmail Dede İlkokulu, Çaka-Çaytepe Ortaokulunda, ayrıca ilçe merkezinde bulunan temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için,

Ulubey İlçemizin; Şehit Mitat Eren İlkokulu/Ortaokulu, Aydınlar İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca ilçe merkezimizdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Ünye İlçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/İHO, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulu, Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu, Fatih İlkokulu/Ortaokulunda, ayrıca ilçe merkezindeki okullara ve özel eğitim okullarına taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler); 27 Şubat 2025 Perşembe günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan; hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ORDU HAVA DURUMU

27 ŞUBAT PERŞEMBE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

VAN

Van'ın Çatak, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

ARTVİN

Artvin'de 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

SİNOP

Sinop'ta 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun'da 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

ORDU

Ordu'da 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da 27 Şubat Perşembe günü bazı ilçelerde eğitime ara verildi.