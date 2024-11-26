Yurt genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava, Gümüşhane ve Ordu'da da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken, Gümüşhane ve Ordu'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Ordu okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Ordu'da okul yok mu (Ordu Valiliği Açıklaması)?

ORDU OKULLAR TATİL Mİ?





Ordu Valiliği 27 Kasım Çarşamba eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

İşte duyuru:



METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.